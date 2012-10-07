Московское "Динамо" проиграло махачкалинскому клубу "Анжи"

Фото: ИТАР-ТАСС

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" упрочил свое лидерство в чемпионате России, обыграв на выезде московское "Динамо" со счетом 2:0. "Анжи" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, "Динамо" остается на 13-ом месте.

В составе "Анжи" отличились Юрий Жирков (на 76-й минуте) и Самюэль Это'о (на 87 минуте), сообщает РИА Новости.

Встреча проходила в рамках 11-го тура российской премьер-лиги на стадионе "Арена Химки".

В следующем туре "Анжи" примет московский "Спартак", а "Динамо" сыграет на выезде с саранской "Мордовией".