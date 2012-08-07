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07 августа 2012, 17:14

Московское "Динамо" не сможет вернуть Воронина в команду

футбол Динамо трансферы

ИТАР-ТАСС

Нападающий Андрей Воронин, экс-футболист московского "Динамо", который в межсезонье перешел в немецкий клуб "Фортуна", не сможет вернуться обратно, сообщает Eurosport.

Возвращение игрока в Россию невозможно, так как он подписал контракт с новой командой. Срок действия соглашения составляет один год.

Напомним, что у Воронина и его товарища Александра Самедова возник конфликт с главным тренером "Динамо" Сергеем Силкиным, подавшим в отставку накануне. Специалист сначала прекратил ставить футболистов в основной состав, а затем сослал в дубль. По окончании прошлого сезона оба игрока покинули команду.

Новый наставник столичного клуба Дмитрий Хохлов изъявил желание вернуть Воронина в "Динамо".

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