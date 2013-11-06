Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу "Спартака"

Фото: ИТАР-ТАСС

Матч 16-го тура российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет без зрителей. Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу московского клуба.

Практически сразу после объявления решения комитета "Спартак" обратился в КДК РФС с ходатайством о приостановлении санкций в виде проведения домашних матчей без зрителей. Московский клуб приводит статью №35 дисциплинарного регламента РФС, которая гласит: "Исполнение спортивных санкций может быть приостановлено по решению юрисдикционного органа по ходатайству заинтересованного лица и допустимо только после реализации не менее половины ее срока".

"Это означает, что завтра КДК РФС рассмотрит наше ходатайство и примет, по сути, окончательно решение относительно матча "Спартак" - "Зенит", - сообщается на официальной сайте "Спартака".

Напомним, клуб был наказан проведением двух домашних матчей без зрителей из-за поведение своих болельщиков во время игры в Ярославле. Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок. Во втором тайме между фанатами и ОМОНом произошла драка.

В направленной жалобе отмечалось, что в матче Кубка России с "Шинником" за организацию встречи и порядок отвечали ярославский клуб и полиция, а на следующий день после случившегося "красно-белые" осудили беспорядки на трибунах. Также клуб предложил вознаграждение за информацию о болельщиках, демонстрировавших фашистскую символику.