Столичный "Локомотив" проиграл "Тереку" со счетом 1:2

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Грозненский "Терек" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1 в 19-м туре Российской футбольной премьер-лиги.

На 4-й минуте встречи мяч забил полузащитник московского клуба Александр Самедов, на 8-й минуте - хавбек "Терека" Мацей Рыбус. На 33-ей минуте матча мяч в свои ворота отправил вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме.

"Терек", набрав 31 очко, догнал в турнирной таблице "Краснодар" и "Зенит", которые делят 4 и 5 место в чемпионате России. "Локомотив" с 32 очками остается на третьей строчке.