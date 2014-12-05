Поиграть в Mindball можно на фестивале науки

Фото: planetarium-moscow.ru

Поиграть в Mindball смогут участники фестиваля науки, который пройдет 6 и 7 декабря в Московском планетарии.

Mindball – это разновидность футбола, в котором игроки управляют мячом, не прикасаясь к нему. Мяч по полю гоняют при помощи высокочувствительных электродов, сообщает Агентство "Москва".

Футболисты наденут на голову специальные повязки с электродами, а затем сконцентрируют свое внимание на мяче. Он будет двигаться в зависимости от того, насколько игрокам удастся контролировать свою концентрацию.