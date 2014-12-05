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Фестивали

05 декабря 2014, 16:42

Поиграть в Mindball можно на фестивале науки

футбол Московский планетарий Фестиваль науки время с детьми фестивали и праздники

Фото: planetarium-moscow.ru

Поиграть в Mindball смогут участники фестиваля науки, который пройдет 6 и 7 декабря в Московском планетарии.

Mindball – это разновидность футбола, в котором игроки управляют мячом, не прикасаясь к нему. Мяч по полю гоняют при помощи высокочувствительных электродов, сообщает Агентство "Москва".

Футболисты наденут на голову специальные повязки с электродами, а затем сконцентрируют свое внимание на мяче. Он будет двигаться в зависимости от того, насколько игрокам удастся контролировать свою концентрацию.

Фестиваль интерактивной науки

Мероприятие рассчитано на школьников в возрасте от шести лет. Гости фестиваля становятся его непосредственными участниками. Здесь можно узнать множество любопытных научных фактов и поставить ряд занимательных экспериментов.

Площадку разделили на тематические зоны: "Физика", "Медицина", "Химия", "Архитектура", "Роботостроение", "Конструирование летательных аппаратов", "Лекторий" и "Игры разума".

В программе – мастер-классы, посвященные медицинским исследованиям, научные шоу, химические опыты, конструирование роботов, лекции об устройстве мозга и наноконструкторах.

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