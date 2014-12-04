Столичный "Спартак" на своем поле не смог обыграть "Ростов"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом". Встреча, проходившая на стадионе "Открытие Арена", завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 71-й минуте поединка. Полоз обработал мяч, протолкнул его на Дмитрия Торбинского, а экс-спартаковец пробил из центральной зоны в нижний угол ворот. Подопечные Мурата Якина смогли отыграться уже через четыре минуты: Эберт в касание сыграл на Глушакова, который остановил мяч грудью и пробил - Плетикоса свою команду не спас.

Таким образом, "Спартак" набирает 26 очков и теперь занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном матче этого года "Спартак" 8 декабря примет екатеринбургский "Урал".

Стоит отметить, что "Ростов" не может выиграть в гостях на протяжении уже 15 матчей кряду - в последний раз ростовчане побеждали на выезде "Краснодар" 6 апреля.