Роман Широков будет капитаном сборной России в матче с Арменией

Роман Широков. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник "Краснодара" Роман Широков будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Арменией, который состоится 5 марта на стадионе "Кубань".

Наставник российской команды Фабио Капелло принял решение, что Широков будет капитаном на постоянной основе. "Капитан - это тот игрок, который выходит на поле. Если Широков будет выходить на поле, он будет капитаном сборной России. Что касается его перехода в "Краснодар", то отношения игрока с клубами я не касаюсь, эти вещи я не обсуждаю", - цитирует Капелло Р-Спорт.

Сам Широков признался, что хотел бы сохранить капитанскую повязку до чемпионата мира в Бразилии. "В первую очередь, очень важно оказаться в составе сборной России на чемпионате мира. Ну а если получится вывести команду на поле стадиона "Маракана", то вообще замечательно. Это мечта любого футболиста", - сказал игрок.

Напомним, экс-полузащитник "Зенита" перешел в "Краснодар" на правах аренды перед самым закрытием зимнего трансферного окна. Причиной ухода из петербургской команды стал конфликт игрока с главным тренером Лучано Спаллетти.