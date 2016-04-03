Форма поиска по сайту

03 апреля 2016, 19:15

Московский "Локомотив" с минимальным счетом обыграл казанский "Рубин"

Фото: vk.com/fclokomotivmoscow

Столичный "Локомотив" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги обыграл казанский "Рубин". Матч, проходивший на стадионе в Черкизово, закончился со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте матча. Голевая атака началась с успешного отбора полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука.

Получивший от него пас Александр Самедов пробежал по правому флангу и "вырезал" передачу на Петара Шкулетича, который и отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.

Таким образом, "Локомотив" укрепился на третьей строчке в турнирной таблице. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Ростова" всего на три очка.

Следующий матч "красно-зеленые" проведут 11 апреля в гостях с самарскими "Крыльями Советов". "Рубин" 9 апреля примет московское "Динамо".

