Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2016, 18:28

Спорт

"Спартак" проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Спартак" проиграл "Зениту" в матче РФПЛ, который прошел в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счетом 4:2.

"Сине-бело-голубые" вышли вперед на 20-й минуте – пенальти за игру рукой в штрафной "Спартака" удачно реализовал Доминико Кришито. Спустя восемь минут защитник "красно-белых" Сальваторе Бокетти сравнял счет. Питерцы опять вырвались вперед на 33-й минуте, благодаря голу Артема Дзюбы, но Зе Луиш вновь сравнял цифры на табло на 37-й минуте встречи.

Во втором тайме "Зенит" опять вышел вперед за счет гола Акселя Витселя, а окончательную точку в матче поставил Виктор Жулиано.

Таким образом, "Спартак" остается на первой строчке в турнирной таблице, но "Зенит" догнал подопечных Массимо Карреры по очкам.

футбол РФПЛ ФК Спартак ФК Зенит новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика