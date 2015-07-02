Спортивным директором "Динамо" станет Андрей Кобелев

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Спортивным директором московского "Динамо" станет Андрей Кобелев. "Бело-голубые" объявят об этом 2 июля, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в клубе.

"Информация по назначению Кобелева на пост спортивного директора соответствует действительности на 100%, контракт будет подписан сегодня", - заявил собеседник агентства.

Сам Кобелев данную информацию не подтвердил, но и не опровергнул. "Ребята, ну когда подпишу, тогда подпишу. Звоните в течение дня. Я не знаю, во сколько это может случиться. Пока никаких комментариев нет", - отметил Кобелев.

Напомним, накануне спортивный директор московского "Динамо" Гурам Аджоев покинул свой пост. Аджоев занимал должность спортивного директора "Динамо" с 18 июля 2013 года. До этого он трудился на аналогичном посту в "Анжи".

Стоит отметить, что к Аджоеву возникли претензии у болельщиков "бело-голубых". Фанаты были недовольны тем, что клуб бесплатно расстается с рядом хорошо зарекомендовавших себя игроков и проводит неэффективную трансферную политику.

Из-за этой политики московский клуб даже был отлучен от еврокубков за нарушение финансового "fair-play". Согласно правилам УЕФА, команды обязаны зарабатывать больше, чем они тратят.

29 июня состоялось собрание акционеров "Динамо" и совета директоров клуба. Председателем совета переизбрали Василия Титова, а президентом "Динамо" – Бориса Ротенберга. Председатель наблюдательного совета "Динамо" Сергей Степашин ушел в отставку по собственному желанию.