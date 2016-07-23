"Сушку" от m24.ru запечатлят на полотнах художники

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Сетевое издание m24.ru и студенты Академии Фотографии проведут фотопроект "Сушка", в котором примут участие студенты Академии Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Они создадут живописную галерею об этом летнем мероприятии.

Все участники фотоакции , которая состоится 24 июля в саду "Эрмитаж", смогут попасть на полотна художников. Весь день в саду будут находиться ученики Академии Андрияки, которые запечатлят все происходящее на своих работах в акварельной и смешанной техниках. В этот день два отдельных жанра – живопись и фотография – соединятся воедино и получится новое, уникальное искусство.

Чтобы стать свидетелем этого явления и принять участие в фотосушке, нужно приехать в сад "Эрмитаж" со своими напечатанными снимками, повесить их на веревки, растянутые между деревьями парка, при помощи бельевых прищепок и забрать любые понравившиеся фотографии других авторов. Ваши снимки увидят тысячи людей, которые станут гостями фестиваля и смогут забрать их себе в память о летней "Сушке".

Каждый фотограф может представить любое количество снимков любого размера (но оптимальным все же будет отпечаток 30 на 40 см) и написать на них свои пожелания, мысли, идеи или ссылки на свой Instagram-аккаунт или страницу в Facebook, чтобы потенциальный обладатель вашей работы смог вас найти или отметить в соцсетях.

Вся "Сушка" будет поделена на тематические зоны:

"Фуд-фотография";

"Репортаж";

"Портрет";

"Семейная фотография";

"Пейзажи";

#фотодня.

В рамках образовательной программы "Сушки" в "Эрмитаже" пройдут открытые мастер-классы и лекция от преподавателей Академии Фотографии. Как понимать естественный свет и создавать картинки, используя его грамотно? Как настраивать камеру и каковы технические параметры съемок на природе? Каковы основные правила в жанрах фотографии? Об этом и не только вы узнаете из лекции Николая Самары. А по итогам дня жюри выберет лучшую фотографию летней "Сушки" и вручит победителю ценные призы.

"Сушка-2016" станет третьим фестивалем фотографии, который m24.ru проведет при поддержке Академии Фотографии.