Фотографию якобы живого Элвиса Пресли опубликовали в соцсетях

Фото: ТАСС/DPA

Некоторые фанаты Элвиса Пресли до сих пор отказываются верить в смерть их кумира. Они регулярно ищут свидетельства того, что Элвис инсценировал свою смерть, чтобы жить избавившись от славы в тишине. Недавно короля рок-н-ролла якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта, передают "Вести.Ru".

Поклонники певца каждый год собираются почтить его память в поместье Грейсленд, штат Мемфис. Здесь он скончался. В Facebook на фанатской страничке опубликовали снимок с мероприятия, на котором изображен мужчина с седой бородой и в темных очках. Конспирологи утвержают, что это и есть постаревший Элвис.

По официальной версии, Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в 42 года. Элвис – американский певец, один из самых коммерчески успешных исполнителей поп-музыки XX века. Лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а также один из первых музыкантов, кто вошел в "Зал славы рок-н-ролла" (1986).