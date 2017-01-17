Фотографию якобы живого Элвиса Пресли опубликовали в соцсетях

Фото: ТАСС/DPA
Некоторые фанаты Элвиса Пресли до сих пор отказываются верить в смерть их кумира. Они регулярно ищут свидетельства того, что Элвис инсценировал свою смерть, чтобы жить избавившись от славы в тишине. Недавно короля рок-н-ролла якобы видели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта, передают "Вести.Ru".
Поклонники певца каждый год собираются почтить его память в поместье Грейсленд, штат Мемфис. Здесь он скончался. В Facebook на фанатской страничке опубликовали снимок с мероприятия, на котором изображен мужчина с седой бородой и в темных очках. Конспирологи утвержают, что это и есть постаревший Элвис.