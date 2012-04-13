Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13 апреля 2012, 11:33

Открывается выставка "Народная стройка СССР"

фотография выставки фотовыставки СССР Artplay

Выставка «Народная стройка СССР. Советская фотография 1920-1960гг из собрания SEPHEROT Foundation» откроется 13 апреля в 17.00 в Центре дизайна ARTPLAY.

Как сообщается на сайте центра, 180 оригинальных работ Родченко, Лисицкого, Алперта, Зельмы — произведения из уникальной коллекции SEPHEROT Foundation — будут представлены на экспозиции. Это и эскизы к журнальным и альбомным разворотам «СССР на стройке», а также отдельные фотомонтажи Эля Лисицкого, и винтажные отпечатки Георгия Зельмы, и снимки Макса Алперта, Ивана Шагина.

Многие фотографии зрители увидят впервые. Помимо этого, можно будет пообщаться с кураторами выставки – фотографом Валерием Стигнеевым и арт-директором ARTPLAY Алиной Сыпрыкиной.

Лисицкий Э.Макет разворота журнала СССР на стройке No.1 1940г. Фото: artplay.ru)

Зельма Г. УзССР. Макароны по-узбекски. Фото: artplay.ru

Альперт М. В Атаку! Фото: artplay.ru

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать