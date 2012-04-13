Открывается выставка "Народная стройка СССР"

Выставка «Народная стройка СССР. Советская фотография 1920-1960гг из собрания SEPHEROT Foundation» откроется 13 апреля в 17.00 в Центре дизайна ARTPLAY.

Как сообщается на сайте центра, 180 оригинальных работ Родченко, Лисицкого, Алперта, Зельмы — произведения из уникальной коллекции SEPHEROT Foundation — будут представлены на экспозиции. Это и эскизы к журнальным и альбомным разворотам «СССР на стройке», а также отдельные фотомонтажи Эля Лисицкого, и винтажные отпечатки Георгия Зельмы, и снимки Макса Алперта, Ивана Шагина.

Многие фотографии зрители увидят впервые. Помимо этого, можно будет пообщаться с кураторами выставки – фотографом Валерием Стигнеевым и арт-директором ARTPLAY Алиной Сыпрыкиной.

Лисицкий Э.Макет разворота журнала СССР на стройке No.1 1940г. Фото: artplay.ru)

Зельма Г. УзССР. Макароны по-узбекски. Фото: artplay.ru