Столичные выходные: афиша на 4-5 августа 2012 года

5 августа москвичей ожидает водная битва на ВВЦ и соревнования по вейксерфингу на пляже в Серебряном бору. Киноманов порадуют показом комедии для взрослых "Третий лишний", а любители искусства оценят выставку фотографий французского мастера Брассая

В августе в столице проходит несколько крупных фотовыставок. Первая из них – выставка классика фотографии XX века Брассая, которая открылась 2 августа в Мультимедиа Арт Музее. В экспозиции представлена серия фотографий "Тайный Париж", в которую вошли снимки бандитов, проституток, курильщиков опиума и любителей скрываться в ночной тьме, а также скульптуры и графика автора.

Также 2 августа в Центре современного искусства "Винзавод", в галерее Fotoloft, открылась первая в Москве благотворительная выставка "айфоногографии" "Земляничные поляны, воспоминания о детстве". Ее лейтмотивом станет детское восприятие жизни – немного наивное, но полное веры в свои силы и интереса ко всему окружающему. Деньги, полученные от продажи фотографий, пойдут в фонд помощи детям-аутистам.

С 1 по 18 августа в Театре Эстрады проходят представления Императорского пекинского цирка. Это шоу считается одним из самых динамичных и захватывающих цирковых выступлений в мире.

В кинотеатре "35 мм" с 1 по 7 августа проходит фестиваль итальянских комедий Felicita Italiana. В рамках фестиваля будет показано 8 картин, снятых в 2010-2011 годах. По традиции, принятой в кинотеатре, фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

Клуб "Б2"

Вечером субботы в клубе "Б2" выступит популярная джазовая певица Мэла Уолдрон. Она исполнит песни с альбома Always There, который вошел в двадцатку лучших американских джазовых пластинок 2006 года.

В воскресенье, 5 августа, в парке "Сокольники" пройдет велопарад "Леди на велосипеде". Его главными героинями, как становится понятно из названия, станут девушки и женщины. Главным условием участия станет соблюдение дресс-кода в стиле 60-х годов XX века и наличие велосипеда. Праздник закончится концертом ретроколлективов.

Также на территории дизайн-завода Flacon откроется фестиваль стрит-арта MOST - Moscow Street Art Festival. В программе мероприятия - "граффити-джем", "дэнс-батл", мастер-класс по 3D-граффити, танцевальный флешмоб, игры, конкурсы и выступления лучших диджеев Москвы.

ИТАР-ТАСС

А в парке "Красная Пресня" пройдет Фестиваль культуры латиноамериканских народов LatinaFest 2012. Посетителей ждут зажигательные латиноамериканские танцы, кухня и фотографии от National Geographic Traveler. Вход свободный.

Под конец дня в Крокус Сити Холле пройдет концерт мировых звезд инструментальной рок-музыки, легендарных гитаристов Стива Вая и Джо Сатриани, объединенных проектом 3G. На этот раз третьим, уже приглашенным музыкантом, станет участник Deep Purple и Kansas, гитарист Стив Морс. G3 – это проект, где каждый гитарист вначале выступает со своими песнями, а затем все три музыканта исполняют джемы на легендарные мелодии.

Желаем москвичам насыщенных выходных и солнечного настроения!