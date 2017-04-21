Архивные фото Елизаветы II опубликовали в честь ее 91-летия

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Британская королевская семья опубликовала поздравления для Елизаветы II в честь ее 91-летия, сообщает "Газета.ру". В социальной сети Twitter продемонстрировали архивные фотографии Ее Величества.
Королевская семья в официальном аккаунте выложила снимок, сделанный на крестинах будущего монарха. Там же опубликовано фото 21-летней королевы.
Старые снимки Елизаветы можно увидеть в ленте принца Чарльза и герцогини Корнуольской, еще одно фото выложено в микроблоге герцога и герцогини Кембриджских и принца Гарри.
Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. По традиции день рождения королевы в Британии празднуют в июне.
Queen Elizabeth II pictured at just one month old at her christening – 91 years ago#HappyBirthdayHerMajesty #Queenat91 pic.twitter.com/QqrgZCQL1U— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2017 г.
Now the oldest reigning monarch, she dedicated her life to service on her 21st birthday. More > https://t.co/mcVCkOE7UY #QueensBirthday pic.twitter.com/chSdUWfARJ— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2017 г.
To mark The Queen's 91st birthday, we are sharing this photo from 1952 of Her Majesty and The Prince of Wales. #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/ednBFygYue— Clarence House (@ClarenceHouse) 21 апреля 2017 г.