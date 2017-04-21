Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 15:53

Культура

Архивные фото Елизаветы II опубликовали в честь ее 91-летия

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Британская королевская семья опубликовала поздравления для Елизаветы II в честь ее 91-летия, сообщает "Газета.ру". В социальной сети Twitter продемонстрировали архивные фотографии Ее Величества.

Королевская семья в официальном аккаунте выложила снимок, сделанный на крестинах будущего монарха. Там же опубликовано фото 21-летней королевы.

Старые снимки Елизаветы можно увидеть в ленте принца Чарльза и герцогини Корнуольской, еще одно фото выложено в микроблоге герцога и герцогини Кембриджских и принца Гарри.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. По традиции день рождения королевы в Британии празднуют в июне.

