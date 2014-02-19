Роскосмос открыл страницу в Instagram

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральное космическое агентство открыло официальную страницу в Instagram, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Роскосмос продолжает искать новые пути диалога с гражданами, и открытие страницы в Instagram, безусловно, способствует этому", - отметила пресс-секретарь агентства Ирина Зубарева.

По ее словам, социальные сети позволяют стать ближе к пользователям, а также рассказывать о деятельности ракетно-космической промышленности понятным языком.

Отметим, что ранее страничкой в Instagram обзавелось американское аэрокосмическое агентство НАСА. "Мы стремимся увеличивать способы передачи информации, которая может рассказать о деятельности НАСА, его истории, исследованиях и открытиях, – заявил пресс-секретарь агентства Лорен Уорли. – Пользователи Instagram жаждут новых интересных фотографий. Мы уверены, что у нас есть ряд увлекательных фотографий сделанных на земле и в космосе".