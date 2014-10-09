Москвичам предложили придумать туристический образ столицы

Фото: Страница конкурса "Москва в фокусе" в Facebook

В столице стартовал творческий конкурс "Москва в фокусе". Цель проекта – создать международную рекламную кампанию для столицы. Участвовать в конкурсе может любой желающий.

Для участия в проекте "Москва в фокусе" необходимо прислать организаторам один из трех материалов:



сценарий ТВ-ролика о Москве;

рекламный ролик о Москве (30 секунд);

серия фотографий Москвы туристической.

"Мы впервые обращаемся к широкому кругу людей, не ограничивая их творческую свободу. Прежде всего мы ждем молодых людей, так как именно молодых туристов до 35 лет не хватает Москве. С помощью этого конкурса мы спрашиваем, как правильно преподнести наш город иностранцам", - сообщила зампредседателя Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Ирина Руденко.

Рекламное видео, снятое по победившему сценарию, выйдет в эфире международных телеканалов. Узнать подробности условий создания сценария можно здесь.

Лучший ролик о Москве будет размещен на портале Москомтуризма, и в соцсетях. Следить за развитием конкурса в этой категории можно на сайте Сетевого издания M24.ru .

Фотоработы, которые победят в конкурсе, украсят стенды Комитета по туризму на международных туристических выставках и форумах и будут использоваться в полиграфической продукции.

"Сейчас средний возраст туриста, приезжающего в Москву, - 50 лет. Москве пора избавляться от имиджа столицы страны третьего мира, ценной только богатыми традициями прошлого. У города довольно интересное настоящее, и цель конкурса – показать именно это", - отметил генеральный директор Intourist Леонид Мармер.

Работы принимаются до 25 ноября. Победителей объявят в декабре. В каждой из номинаций выберут по три победителя. Предложить свою работу, посмотреть работы других, а также узнать подробности о конкурсе можно здесь.

В жюри конкурса вошли:

