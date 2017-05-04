Фотограф успела заснять взрыв за мгновение до собственной смерти

Фото: АР/Spc. Hilda Clayton/U.S. Army

Снимки фотографа Хильды Клейтон, которые та сделала за мгновение до смерти, опубликовал журнал американской армии Military Review.

Фотографии сняты в июле 2013 года в Афганистане. Клейтон погибла во время учений из-за взрыва ствола миномета. Неожиданное происшествие застало врасплох пять человек, все они погибли. Жертвами стали четверо афганских солдат.

This is the last thing Army photog Hilda Clayton saw: a mortar tube exploding in Afghanistan in 2013 https://t.co/sDkvZzKwIP pic.twitter.com/RxUhx3fAOF — Alex Horton (@AlexHortonTX) 1 мая 2017 г.

Среди погибших был коллега Клейтон из Афганистана. Его фото также опубликованы изданием.

Публикация фотографий призвана показать опасности, с которыми сталкиваются люди в бою и во время учений.