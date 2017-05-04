Форма поиска по сайту

04 мая 2017, 12:51

Культура

Фотограф успела заснять взрыв за мгновение до собственной смерти

Фото: АР/Spc. Hilda Clayton/U.S. Army

Снимки фотографа Хильды Клейтон, которые та сделала за мгновение до смерти, опубликовал журнал американской армии Military Review.

Фотографии сняты в июле 2013 года в Афганистане. Клейтон погибла во время учений из-за взрыва ствола миномета. Неожиданное происшествие застало врасплох пять человек, все они погибли. Жертвами стали четверо афганских солдат.

Среди погибших был коллега Клейтон из Афганистана. Его фото также опубликованы изданием.

Публикация фотографий призвана показать опасности, с которыми сталкиваются люди в бою и во время учений.

