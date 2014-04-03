Нет на фотографии – нет проблемы: как Сталин убирал людей со снимков

"Нераскрытые тайны": История таинственных фотоснимков

95 лет назад, в марте 1919 года, Лев Троцкий вошел в состав первого Политбюро ЦК РКП(б). Однако после смерти Ленина в ходе борьбы за власть его смещают, а после и вовсе объявляют "врагом народа", советская пропаганда тщательно убирает его с фотографий и картин. Впрочем, это коснулось не только Троцкого - во время правления Сталина "стирали" всех неугодных власти.

Зачем художники по несколько раз переписывали полотна и сколько лет давали за фотокарточку "врага народа" в бумажнике, выяснило сетевое издание M24.ru.



Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

В марте 1919 состоялся VIII съезд ВКП(б), после которого новоизбранные члены комитета позировали известному фоторепортеру Виктору Булла. Потом этот снимок окажется символом сталинской эпохи: через несколько десятилетий из двадцати людей, запечатленных на фото, останется только Иосиф Сталин. Даже в кухонных разговорах употреблять имена остальных, кроме Ленина и всесоюзного старосты Калинина, было равносильно самоубийству.

Еще одно известное фото – Сталин прогуливается по набережной с Ежовым, бывшим комиссаром госбезопасности. Сделано оно было в 1938 году, а опубликовано только в 1949, при этом ретушер убрал "врага народа" – Ежова (крайний справа), расстрелянного за попытку госпереворота.



Фото: ИТАР-ТАСС

После того как Сталин стал генеральным секретарем ЦК КПСС, он планомерно начал убирать своих врагов со снимков. Пропадали как противники Кобы (прозвище Сталина), расстрелянные по сфабрикованным делам, так и ушедшие из жизни из-за болезни.

Например, со многих снимков устранили главного врага Сталина – Льва Троцкого. Так, на фото, запечатлевшем празднование второй годовщины Октября, Троцкий стоит рядом с Владимиром Лениным. В 1967 году было опубликовано отретушированное фото конца 30-х, на котором Троцкого уже не было.

Еще одна популярная фотография – речь Ленина перед Большим театром, 1920 год. У постамента, рядом с Ильичем, стоят Троцкий и Каменев. На более поздних публикациях снимка "врагов народа" убрали, оставив вместо него ступеньки. Позже Исаак Бродский написал по фотографии картину, где Троцкого и Каменева заменили на двоих неизвестных журналистов.



Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Той же участи, кстати, подвергаются и репрессированные маршалы Егоров и Блюхер, нарком Енукидзе, и многие другие.

В те годы ретуши подвергали и фотографии с самим Лениным, но только для того, чтобы не бросить на него контрреволюционную тень. На известном фотоснимке 1919 года Ильич с Надеждой Крупской открывают электростанцию в деревне Кашино. Однако через пару десятков лет с фотографии исчезли почти все жители Кашино. Дело в том, что они были кулаками, и на отредактированной фотографии вождь революции с супругой стоят уже на фоне черной стены.

В архиве сохранилось фото 1918 года, на котором Ленин, Яков Свердлов и Варлаам Аванесов наблюдают за открытием памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции. В отретушированном варианте убрали Аванесова - он умер своей смертью в 1930 году.

Тем временем культ личности Сталина набирал обороты: до 1930 года его называли "Великий Вождь", "Великий вождь и учитель", "Отец народов", "Великий полководец", "Лучший друг ученых, детей, физкультурников". Его имени удостаивалось все, что возможно: колхозы, транспортные средства, военные части, награды и изобретения. На съездах даже высказывались предложения переименовать Москву в Сталинодар.

Пропаганда старательно создавала вокруг него ореол непогрешимости. Сам он трепетно относится к своим изображениям: в альбоме Дэвида Кинга есть отретушированные изображения вождя, причем на парадных портретах никаких следов оспы (еще в юности болезнь обезобразила лицо будущего правителя). Например, на исходнике фотографии видны недостатки, а на обработанной художником лицо выглажено, скрыты неровности кожи и прически.

Как рассказывает историк Никита Петров, в те годы Иосиф Виссарионович – главное украшение общественных и государственных учреждений, транспорта и красных уголков всех организаций и предприятий.

Причем для середины 30-х-начала 40-х годов характерно изображение Сталина в неком интерьере, в кругу соратников, среди народа, но позже народ уже на изображениях не нужен. "Есть одна фигура, огромная и емкая", - цитирует Петрова телеканал "Москва Доверие".

Тогда появляется одна из наиболее ярких картин - "Утро нашей Родины" Шурупина, где Сталин стоит один на фоне зари, а на заднем плане очень мелко изображены промышленные мотивы. Это изображение называют апофеозом сталинского культа.

Одновременно с этим пропаганда работает над возвеличиванием Иосифа Виссарионовича, ставит его в один ряд с Лениным. Как пишет Дэвид Кинг в своей книге "Пропавшие комиссары", в 1947 году появилась картина "Ночью 24 октября Ленин приезжает в Смольный". На ней он стоит рядом со Сталиным, которого, заметим, в тот вечер вообще там не было.

Также мы знаем, что, когда Ленин скрывался от Временного правительства в Разливе, его правой рукой был Григорий Зиновьев. Но в центральном музее Ленина (сейчас - Исторический музей) показывали картину "Ленин и Сталин в Разливе".

Сталинская пропаганда работала в полную силу, чтобы убедить советских граждан в крепкой дружбе между Сталиным и Лениным. Например, по мотивам одной фотографии, где Коба приехал к уже больному Ильичу, создавались картины и скульптуры на тему "Сталин навещает Ильича".

Впрочем, фальсификации касались не только личности вождя: на снимке 1917 года "Солдаты, вышедшие на демонстрацию на Литейном", на заднем плане видна надпись "Часы. Золото и серебро". Позже вывеску заменили на "В борьбе обретешь ты право свое", а на флаге, на котором ничего нельзя было прочесть, появился девиз "Долой монархию".



Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Машина пропаганды не гнушалась и откровенными подделками: так, снимок якобы 1905 года "Расстрел мирных демонстрантов" на самом деле был кадром из фильма, снятого в 1925 году. Еще одна фотография – "Штурм Зимнего дворца" – тоже подделка, ведь сражение произошло ночью, а снимать в те годы в условиях плохой освещенности еще не умели. Тут использовали кадры кинохроники, запечатлевшей театрализованное представление под открытым небом.

Несмотря на тщательную работу ретушеров, некоторые снимки оставались в первозданном виде у фотографов и родственников тех, кто там был запечатлен. Однако это грозило тюрьмой – за хранение карточки с "врагом народа" полагалось несколько лет лагерей, суд выносил приговор по статье "антисоветская пропаганда".

Так, на фотографии членов комитета ВКП(б) в 1919 году изображен Леонид Серебряков, но через 18 лет его расстреляли как троцкиста-оппозиционера. Семья попала под каток репрессий: его жена получила 20 лет колонии, а дочери Зинаиде дали клеймо "дочь врага народа". Позже, в 1941 году, ее тоже отправили в лагерь за хранение фотографии отца размером 3х2 сантиметра.

Освободили Зою Серебрякову в 1955 году, после реабилитации ей подарили ту самую фотографию, на которой ее отец изображен со старыми большевиками.

Впрочем, фальсификация истории коснулась и самого Иосифа Виссарионовича: после его смерти и знаменитого XX съезда, на котором было объявлено о развенчании культа личности, с картин стали убирать самого Кобу.



Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Фото: книга Дэвида Кинга "Пропавшие комиссары"

Например, на картине Серова "Ленин провозглашает Советскую власть на II съезде Советов" 1947 года Сталин есть рядом с Ильичом, а на образце 1962 года его уже нет. Многочисленные памятники, макеты которых уже были готовы и стояли в мастерских, так и остались проектами - после смерти Сталина их не стали отливать.