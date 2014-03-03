На "Флаконе" весной пройдет фестиваль Global Foto Zone

Фото: globalfotozone.ru

Поклонников фотографии будут ждать 19 и 20 апреля на дизайн-заводе "Флакон". Здесь пройдет семейный фестиваль ярких фотосессий Global Foto Zone, где будут рады как тем, кому нравится быть в кадре, так и тем, кто сам любит примерять на себя роль фотографа.

Площадки для игр и фотосессий, которые обустроят на "Флаконе" в честь мероприятия, позволят гостям побывать в Стране чудес, весеннем лесу, кукольном домике и других интересных и красочных местах. Всего фотозон будет десять штук.

Развлекать фотолюбителей будут не только на фотосессиях, но и на шоу-программе. Для москвичей и гостей столицы выступят иллюзионисты, акробаты, а также химики, которые продемонстрируют зрелищные опыты. Кроме того, на Global Foto Zone устроят модные показы, проведут мастер-классы и покажут мультфильмы. Взрослые и дети смогут посетить ангар со старинными велосипедами, летнее кафе и индийскую деревню.

Начало фестиваля- в 11.00.