Фото: ТАСС/Сергей Калачев

Участок Минского шоссе перекроют из-за строительства развязки к парку "Патриот", где пройдет форум "Армия 2015", сообщили M24.ru в пресс-службе Минобороны.

22 и 23 апреля с 3 до 5 часов утра будет закрыт участок в районе 55-го километра трассы. Там строят мост, который обеспечит транспортную доступность парка для участников и посетителей мероприятия.



Напомним, военно-технический форум "Армия 2015" пройдет в подмосковной Кубинке с 16 по 19 июня на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил (парк "Патриот").

Там покажут идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства. Участие в форуме примут государственные корпорации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, разработчики и производители вооружения, военной и специальной техники, а также зарубежные партнеры.