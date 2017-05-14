Форма поиска по сайту

14 мая 2017

Общество

Индийская делегация не поехала на форум "Один пояс – один путь"

Фото: ТАСС/Imago

Индия бойкотировала форум "Один пояс – один путь" в Пекине, передает ТАСС.

Представители МИД Индии заявили, что не согласны с организацией китайско-пакистанского экономического коридора, путь которого должен пройти через Гилгит-Балтистан – спорную территорию, на которую претендуют Нью-Дели и Исламабад.

"Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность", – добавили индийские дипломаты.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что преодолению застоя в глобальном развитии возможно только в случае отказа от воинственной риторики.

