Индийская делегация не поехала на форум "Один пояс – один путь"

Фото: ТАСС/Imago
Индия бойкотировала форум "Один пояс – один путь" в Пекине, передает ТАСС.
Представители МИД Индии заявили, что не согласны с организацией китайско-пакистанского экономического коридора, путь которого должен пройти через Гилгит-Балтистан – спорную территорию, на которую претендуют Нью-Дели и Исламабад.
"Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность", – добавили индийские дипломаты.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что преодолению застоя в глобальном развитии возможно только в случае отказа от воинственной риторики.