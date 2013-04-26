Яркие выходные: фотоохота, праздник Сакуры и английский квест

Фото: ИТАР-ТАСС

Сетевое издание М24.ru и интерактивная афиша Москвы 2do2go предлагают провести эти выходные ярко и интересно несмотря на неутешительные прогнозы погоды. На столичных площадках будут работать выставки, в парках пройдут флешмобы, а на улицах города состоится массовый фото-квест.

Первым делом советуем вам последовать примеру героя мультфильма "Простоквашино" Шарика и отправиться на фотоохоту. Проходить она будет в Юго-Восточном округе. В 10 утра у дома номер 58 по Волгоградскому проспекту стартует квест "Пульс" с элементами ролевой игры и городского ориентирования. Участники в возрасте от 18 до 30 лет смогут почувствовать себя фотографами, операторами, режиссерами или актерами и создать свои варианты городской социальной рекламы. Работы победителей квеста впоследствии могут появиться на улицах большого города.

В парке "Фили" 27 апреля все желающие смогут принять участие в грандиозной шахматной баталии по произведениям Ильфа и Петрова. Руководить флешмобом будет великий комбинатор Остап Бендер.

Флешмоб по уборке территории парка, который будет разделен на квадраты, как у шахматной доски, будет проходить под любимые песни и музыку из фильмов "12 стульев" и "Золотой теленок".

Автолюбителям стоит заглянуть на выставку "Московское Тюнинг Шоу". Ослепительный свет фар, запах жженой резины, драйв, бешеная скорость, красные ковровые дорожки – сопутствующие атрибуты мероприятия. Посетители увидят автомобили разных эпох, "весовых категорий" и класса. Всего в экспозиции представят более 200 уникальных объектов. Они займут площадь, равную двум футбольным полям. Шоу пройдет 27-28 апреля. Начало – в 12.00.

Еще одна выставка запланирована в столице в эти дни. Мероприятие называется "Усатые звезды". Москвичам покажут декоративных крыс и прочих мелких домашних животных. Организаторы подготовили интересную программу с веселыми конкурсами, призами и подарками. У посетителей и участников будет возможность узнать, кто же из домашних любимцев самый цепкий, выносливый, любопытный и запасливый. В рамках конкурса "КрысАрт" можно будет увидеть последние модные тенденции костюмов для крыс. Попасть на "Усатых звезд" можно 27 апреля. Начало – в 10.00.

Выставка "Тайны Тела. Вселенная внутри" безусловно заслуживает внимания. Все экспонаты, а их более 200, являются реальными человеческими телами и органами, обработанными с помощью процедуры полимерной консервации. Основной принцип полимерного метода — замена всех жидкостей в организме силиконом. Это позволяет сохранить ткани и органы в их первозданном виде, оставить неповрежденными даже самые тонкие структуры. Выставка откроется 27 апреля. Начало - в 10:00.

Международная мультимедийная выставка, которая также пройдет в эти выходные, посвящена современным достижениям науки и технологий. Спешите увидеть вселенную от кварков до космоса, ознакомиться с исследованиями для медицины будущего, а также узнать о мире переходного периода. Начало мероприятия – в 11:00.

Если вы питаете симпатию к японской культуре, отправляйтесь в Бирюлево. 28 апреля в местном дендропарке, в Роще сакуры, пройдет праздничное мероприятие в японском стиле, посвященное цветению этого растения. В этот день все желающие смогут приобщиться к японской культуре и искусству. Перед зрителями выступят артисты с народной программой "Саругаку", будут организованы экологические мастер-классы по древнему искусству оригами, изготовлению веточек сакуры, объемных бумажных цветов и вееров, национальной росписи по ткани и лент с японскими символами и иероглифами.

Все желающие смогут сложить пирамиду из деревянных брусков, сфотографироваться в национальных костюмах, выпить настоящего японского чая.

Языковой центр Bigwig проводит увлекательнейшее событие – фотоквест на английском языке. Участников разделят на две команды, которым предложат выполнить цикл заданий – найти заданный объект, сфотографировать его, ответить на вопросы. Вас ждет веселье, открытие новых мест в центре Москвы и, конечно же, фотошедевры. Обратите внимание, участникам квеста разрешено общаться только на английском. Сбор намечен на 14.00 27 апреля.

Большой шоу-турнир от Мосигры "Игротека" — это всегда весело и интересно! Участники бесплатного мероприятия будут соревноваться в трех раундах. Команды будут отвечать на вопросы о том, какова масса самого толстого кота в мире и какова сумма цифр на рулетке, а также сыграют в пантомиму. Шоу-турнир начнется в 16.30 в пятницу, 28 апреля.

У любви десятки проявлений, но каждая история по-своему уникальна. И кому, как не людям искусства, становиться героями самых романтических и самых необыкновенных историй. На экскурсии "Романтические истории любви" вы услышите грустные, счастливые, повествующие о настоящих чувствах, истории. Их героями стали Лиля Брик и Владимир Маяковский, Савва Морозов и Зинаида Морозова, Александр Блок и Любовь Менделеева, Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Максим Горький и Марина Андреева. Экскурсия начнется в 16.30 в пятницу, 28 апреля.

В эти выходные поклонники творчества Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" смогут насладиться выступлением музыкантов в клубе "Б2". Для посетителей подготовили двухдневную программу. Музыка БГ - это нечто среднее между бардовской песней, рок-н-роллом и регги.

А тем временем в МОММА приглашают на выставку "Хуан Миро. Образы", посвященную известному испанскому художнику-авангардисту. В экспозицию включены около 200 его работ, 14 скульптур, рисунки, книжные иллюстрации, фотографии и графика. Кроме того, посетители увидят воссозданную мастерскую художника, с оригинальным столом, глиняными статуэтками, кистями, красками и другими предметами. Хуан Миро экспериментировал с формами, заменяя реальные очертания предметов геометрическими фигурами, свободно меняющими форму и положение. Мастер занимался шелкографией, литографией, гравюрой, скульптурами, живописью и графикой.