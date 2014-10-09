Форма поиска по сайту

09 октября 2014, 21:23

Плющенко разработает методику преподавания физкультуры в школах

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Евгений Плющенко разработает авторскую методику преподавания физкультуры в школах, сообщает ТАСС.

По словам министра образования России Дмитрия Ливанова, появление в школе новых методик преподавания физкультуры является крайне важной задачей.

Ливанов подчеркнул, что программа, созданная Плющенко, сможет привлечь множество детей к занятию спортом.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Плющенко выиграл золотую медаль в командных соревнованиях, но не сумел выйти на лед в одиночном катании. На раскатке он почувствовал сильную боль в спине и снялся с турнира.

Также Плющенко выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в одиночном катании.

физкультура Евгений Плющенко школьная программа

