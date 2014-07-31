Танцевальная тренировка пройдет в парке "Северное Тушино"

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В парке "Северное Тушино" организуют танцевальную тренировку на основе базовой хореографии. Занятия будут проходить под наблюдением опытных инструкторов. Для москвичей это хорошая возможность совместить танцы и занятия спортом на открытом воздухе.

Танцевальная тренировка проходит каждую среду. Начало в 19.30.

А по субботам в 10.30 стартует функциональная интервальная тренировка. Кроме того, в выходные можно освоить технику бега.

"Все программы разрабатываются профессиональными хореографами, физиотерапевтами, музыкальными редакторами. Элементы урока – нагрузка, чередование мышечных групп, режим работы, паузы для отдыха – объединены в строгую, научно обоснованную последовательность", - сообщили организаторы мероприятий.

Участники фитнес-проекта выкладываются "на полную", что позволяет увеличить эффект от занятий на 15-20 процентов. Спортпрограмма подходит для людей с разным уровнем физической подготовки, поэтому заниматься могут как профессиональные спортсмены, так и начинающие.

Занятия бесплатны для всех желающих.

Добавим, что этим летом в столичных парках проводят множество полезных мероприятий под открытым небом. Так, в "Музеоне" проходят ежедневные бесплатные занятия йогой, в парке Горького по субботам организовывают паркур-забеги. Между кинотеатром "Пионер" и Голицынским прудом работает кафе La Boule, где можно сыграть во французскую национальную игру петанк. В Измайловском парке можно заняться спортом в тренажерном комплексе, который оснащен более 30 силовыми тренажерами. А на ВДНХ работает воркаут-площадка.