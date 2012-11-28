В кафе "Море внутри" пройдет день бесплатных занятий йогой

Зал практик в кафе "Море внутри"
В кафе-веранде "Море внутри" 2 декабря пройдет День Йоги.
В течение всего дня можно будет бесплатно посетить мастер-классы по этой восточной практике.
Мероприятие проходит совместно с проектом "I Love Yoga". В этот день в одном месте соберутся опытные инструкторы, которые проведут занятия по разным видам йоги.
|Расписание мастер-классов
|12:00-13:00
|йога для мам с детьми возрастом до одного года
|13:00-14:00
|семейная йога с детьми возрастом от трех лет
|14:00-15:00
|пренатальная йога/йога для беременных
|15:00-17:00
|natural yoga
|17:00-19:00
|air yoga (йога в гамаках)
|19:00-20:30
|хатха йога
|с 20:30
|звуковая терапия с хэнгдрам
Мероприятия будут проходить на втором этаже центра. Параллельно с 14:00 до 17:00 на основном пространстве кафе будут идти творческие занятия для детей.
Вход на все мастер-классы свободный. Рекомендуется иметь при себе коврик или плед для занятий. Также желательна предварительная запись по телефону: +7 903 213 44 13.
