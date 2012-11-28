Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 14:00

В кафе "Море внутри" пройдет день бесплатных занятий йогой

Зал практик в кафе "Море внутри"

В кафе-веранде "Море внутри" 2 декабря пройдет День Йоги.

В течение всего дня можно будет бесплатно посетить мастер-классы по этой восточной практике.

Мероприятие проходит совместно с проектом "I Love Yoga". В этот день в одном месте соберутся опытные инструкторы, которые проведут занятия по разным видам йоги.

Расписание мастер-классов
12:00-13:00йога для мам с детьми возрастом до одного года
13:00-14:00семейная йога с детьми возрастом от трех лет
14:00-15:00пренатальная йога/йога для беременных
15:00-17:00natural yoga
17:00-19:00air yoga (йога в гамаках)
19:00-20:30хатха йога
с 20:30звуковая терапия с хэнгдрам

Мероприятия будут проходить на втором этаже центра. Параллельно с 14:00 до 17:00 на основном пространстве кафе будут идти творческие занятия для детей.

Вход на все мастер-классы свободный. Рекомендуется иметь при себе коврик или плед для занятий. Также желательна предварительная запись по телефону: +7 903 213 44 13.

