В кафе "Море внутри" пройдет день бесплатных занятий йогой

Зал практик в кафе "Море внутри"

В кафе-веранде "Море внутри" 2 декабря пройдет День Йоги.

В течение всего дня можно будет бесплатно посетить мастер-классы по этой восточной практике.

Мероприятие проходит совместно с проектом "I Love Yoga". В этот день в одном месте соберутся опытные инструкторы, которые проведут занятия по разным видам йоги.

Расписание мастер-классов 12:00-13:00 йога для мам с детьми возрастом до одного года 13:00-14:00 семейная йога с детьми возрастом от трех лет 14:00-15:00 пренатальная йога/йога для беременных 15:00-17:00 natural yoga 17:00-19:00 air yoga (йога в гамаках) 19:00-20:30 хатха йога с 20:30 звуковая терапия с хэнгдрам

Мероприятия будут проходить на втором этаже центра. Параллельно с 14:00 до 17:00 на основном пространстве кафе будут идти творческие занятия для детей.

Вход на все мастер-классы свободный. Рекомендуется иметь при себе коврик или плед для занятий. Также желательна предварительная запись по телефону: +7 903 213 44 13.