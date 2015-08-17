Фото с "блином" на ноге: к чему приводит селфи в спортзале

Совсем недавно МВД выпустило книгу с рекомендациями, как безопасно делать селфи. Инициатива кажется комичной только на первый взгляд. Например, Фитнес-тренер и обозреватель m24.ru утверждает: количество травм из-за любви к самофотографированию в различных потенциально опасных ситуациях в спортзале превышает все разумные пределы.

Любовь к селфи прочно поселилась в спортзалах и на фитнес-площадках. Сделать селфи в раздевалке перед зеркалом, в залах групповых программ или тихонько, пока никто не видит, в зале единоборств – каждодневное явление. И мотивация для такого самолюбования здесь, казалось бы, очевидна – четко отслеживать свой результат от тренировок: то мышца стала чуть больше, то живот похудел, то целлюлит поредел, то морщинка разгладилась.

А еще многие выкладывают целую серию фотографий: я иду на тренировку, я готовлюсь к тренировке, я в зале, а этой мой тренер – и обязательно подпись, какой крутой тренер (со всеми регалиями и мировыми рекордами по жиму лежа, ссылками на видео, где он ставит эти самые рекорды), я размялась, вспотела, сейчас буду тягать эту большую хреновину, о боже, я смогла… И так целая лента.

Но, возвращаясь к разговору о бестселлере от министерства внутренних дел, целью которого было обезопасить сограждан от излишней любви к эффектному селфи, в фитнес-клубах также пора размещать информационные стенды с похожими рисунками. И это не шутка.

Только за последний месяц при мне упало или оступилось три человека, которые пытались себя запечатлеть – таких крутых спортсменов – на работающей беговой дорожке. И если у двоих физкультурников дорожка работала с небольшой скоростью, то третий пытался сфоткать себя во время бега и – внимание! – с помощью монопода (палки для селфи). Результат был очевиден: вместо уставшего, вспотевшего от тяжелого труда лица – травма ноги и разбитый телефон. Некоторые девушки делают селфи во время групповых программ и не то что получают от этого травмы, но явно отвлекают других клиенток, что вызывает раздражение. Поэтому данный вид селфи можно отнести к категории "этика поведения во время посещения групповых программ".

Современные смартфоны умеют фотографировать не только на суше, но и под водой. И эта отличная функция, если вы наслаждаетесь подводным миром где-нибудь в Красном море, но зачем делать себе автопортрет в бассейне фитнес-клуба, когда над тобой проплывает героических размеров бабуля или проходит урок аквааэробики? А ведь и таки фотографий в соцсетях немало.

В тренажерном зале селфи перед зеркалом вообще приобрело всенародный масштаб. Причем на большинстве таких фотографий лица как раз и не видно, ведь оно прикрыто неумело направленным в зеркало смартфоном. То кубики пресса с разных ракурсов фотографируют, девушки – ягодицы со всех сторон, а любители экстрима делают снимки во время выполнения какого-нибудь упражнения.

Недавно наблюдал одного фотографа, у которого выскользнул блин для штанги прямо из пальцев в момент создания важного снимка, который войдет в историю фотографии как комический портрет. Жаль, что пришлось, прихрамывая, идти к врачу прикладывать заморозку к поверженной стопе.

Ну а если серьезно, с точки зрения результата от тренировок, действительно, самым верным показателем будет старое доброе зеркало, а не специальные приборы для замера подкожного жира и мышечной массы. Но если смотреть на свое тело каждый день, занимаясь регулярно, то трудно заметить видимый результат, потому что волшебства не бывает и надо терпеть и тренироваться, а не ждать чудесного перевоплощения за короткий срок. И если вы в своих фотографиях перед зеркалом также хотите увидеть новые достижения, то старайтесь фотографироваться не чаще двух раз в месяц, тогда и будет что сравнить.

Эдуард Каневский