Если выпил неудачно, или Как не надо ходить в фитнес-клубы

Как надо ходить в фитнес-клубы, мы знаем. А как не надо? Порция бодрящего юмора на эту тему от члена Ассоциации профессионалов фитнеса, радиоведущего и тренера Эдуарда Каневского.

Молодое поколение, развитые бицепсы, мощные торсы, увлеченность спортом, которая буквально витает в воздухе. Ага, сейчас, это все лишь кадры из рекламных роликов и фотоподборки из рекламных проспектов. Многие люди ходят в фитнес-клубы не чтобы накачать мышцы и сбросить лишний вес, а лишь из-за моды. А мода – штука переменчивая, сегодня она та, завтра уже иная… В сегодняшней статье несколько зарисовок о том, что бывает, когда человек приходит в фитнес-клуб прожечь свое время.

Если выпил неудачно

Что такое, товарищи, пятница? Для меня это просто очередной день в календаре. А для многих святой праздник, в честь которого надо обязательно наколдыряться до такого состояния, когда невозможно не только что-то делать, но даже и просто до дома дойти. А если в этот день намечена тренировка?

"Алле… Алле-ууу… Эдуард… Я сегодня не приду, кажется очень сильно заболел!" – выдает пьяным голосом любитель фитнеса и тут же выключает телефон. Да, понимаю. Ситуация сложная, прийти никак нельзя. В субботу тоже нереально, и только на вторую половину воскресенья боевой товарищ начнет подавать признаки жизни. Но ради бога, причем тут фитнес и вообще здоровый образ жизни?

Или прекрасное SMS: "Я сегодня не приду, списывай тренировку, у меня лицо разбито". В ночь с пятницы на субботу. Сразу видно, что клиент – настоящий адепт здорового образа жизни и тренировок.

Или вот постоянный клиент, который ходит на тренировки уже девять лет. Если на него посмотреть внимательно, вряд ли можно сказать, что он вообще ходит в клуб. Пивной животик, дряблая мускулатура… Почему так? Все очень просто: для него прийти на тренировку – уже целое событие. А подвигать какой-нибудь снаряд – вообще достижение мирового масштаба.

Апогеем его "фанатичного" увлечения фитнесом всегда является фраза: "Я отлично позанимался, надо хорошо выпить!" К слову сказать, на ночь, ибо он тренируется вечерами.

SMS от тренирующейся в клубе девушки "Привет, мне кажется, я беременна. Но я пока не уверена в этом. Как только удостоверюсь в обратном, сразу дам знать, сегодня не жди".

Новые названия для упражнений и мышц

Клиенты – люди творческие. Они часто придумывают новые названия упражнениям и мышцам, очень популярно слово "ягодицепс" (ягодицы), словосочетание "задние ноги" (задняя поверхность бедра), а мужики, тренируя грудные мышцы, упорно называют их сиськами, что приводит в замешательство рядом стоящих дам.

Девушки гантели называют гирьками, различные таблетки в красивых разноцветных банках, которые часто употребляют во время тренировок занимающиеся, опасными пилюлями и с уверенностью утверждают, что все накачанные мужики "100 процентов очень тупые".

Но и тренеры тоже не без греха. Моя коллега, пытаясь объяснить клиенту, как правильно делать скручивания на пресс, выдала: "Скручивайте позвоночник, как улитка".

Через меня прошли все эти люди Одного моего коллегу, с которым здороваются практически все клиенты в зале, спросил знакомый:
– А что, все эти люди тоже у тебя занимались?
– Да, через меня вообще прошел каждый второй член нашего клуба!



Хороших вам тренировок!

Эдуард Каневский