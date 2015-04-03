В борцовках и стрингах: что не следует делать в тренажерном зале

Фото: M24.ru

Как нужно правильно заниматься в фитнес-клубах, знают многие. Об этом написаны книги и снята масса видеороликов. А вот что там не следует – гораздо более интересная тема для беседы. О том, как не стать персонажем из анекдотов в фитнес-клубе, рассказывает радиоведущий и член Ассоциации профессионалов фитнеса Эдуард Каневский.

Я уже рассказывал о различных комичных ситуациях, которые часто случаются в тренажерном зале. Честно говоря, не думал, что к этой теме придется вернуться еще раз. Но те стереотипы, случайные ляпы коллег и клиентов, неправильное выполнение упражнений, – это практически ничто по сравнению с тем, как некоторые члены клуба одеваются для похода в зал или что они делают между подходами.

Бывшие спортсмены

Для начала возьмем бывших спортсменов, которых профессиональный тренер видит невооруженным глазом. Они много лет назад серьезно занимались спортом, возможно, кто-то из них достиг вершин, о которых мне можно только мечтать. Но прошли годы, они перестали тренироваться, тем самым серьезно навредили своему здоровью, ведь организм привык к регулярным нагрузкам, от которых они отказались.

Спустя десятилетия тяга к спорту привела их не в секцию, а в современный фитнес-клуб. Такие клиенты с большими животами и вторыми подбородками, дряблыми мышцами и обвисшей кожей входят в тренажерный зал в той экипировке, в которой привыкли заниматься много лет назад. Хорошо еще, что бывшие футболисты не надевают бутсы в зал, ограничиваясь высокими гетрами.

Фото: M24.ru

Очень много бывших легкоатлетов, что легко понять по беговым шортам, которые заканчиваются, практически не начавшись, прямо в том месте, откуда растут ноги, и все бы хорошо, только от былой упругой мускулатуры остались многочисленные складки на коже, напоминающие волны на море. Всегда хорошо видно бывших баскетболистов, и не только из-за роста, а из-за спортивной экипировки. Борцы и боксеры активно используют обувь, характерную для их вида спорта в прошлом, причем некоторые ветераны ходят в моделях образца времен Советского Союза.

Но если у спортсменов данная любовь к спортивной форме продиктована многолетней привычкой, то некоторые клиенты, явно не имеющие отношение к спорту в прошлом, поражают своими нарядами.

Обтягивающая одежда

Если у человека, занимающегося в тренажерном зале, действительно большая мускулатура, то надевать обтягивающие вещи из специальной ткани – это нормально и даже красиво. Но когда те же вещи надевают мужчины и женщины, страдающие от ожирения... Причем они покупают яркие футболки – салатовые, оранжевые, розовые. Только представьте: тренажерный зал заполнен разноцветными "воздушными шарами" – шарами, которые пытаются похудеть. И я поощряю их стремление, но зачем доводить до абсурда?

Но если большим животом, пускай и обтянутым, никого не удивишь, то некоторые люди откровенно отпугивают. Это любители носить обтягивающие трико без нижнего белья. Только представьте мужчину, практически без мускулатуры, который наглядно демонстрирует всему залу свои детородные органы. Причем занимается с видом, как будто он через месяц выходит на помост чемпионата Москвы по бодибилдингу. Делать замечание таким клиентам некорректно, да и многие постесняются. Так что приходится терпеливо игнорировать вопросы других клиентов, мол, что это у вас за Робин Гуд в зале?

Фото: M24.ru

Возможно, этот человек считает себя экстравертом и тем самым пытается привлечь к себе внимание. Но следующая клиентка явно является интровертом, ведь ничто не мешает ей заниматься в тренажерном зале в теплых шерстяных штанах, кофте, большом теплом платке, носках и босиком! Когда я увидел ее впервые, сначала подумал, что это новый снаряд для бокса. Пока этот "снаряд" не начал двигаться, я пребывал в заблуждении.

Стринги и "ню"

Хотите больше? Пожалуйста! В нашем зале один раз появилась девушка в стрингах. Это поистине эпическое зрелище продолжалось минут сорок, пока обладательница столь откровенного наряда сама не покинула зал, видимо, так ни с кем и не познакомившись. Думаю, другой цели у нее и не было. И что самое интересное, ни один сотрудник не осмелился сделать ей замечание.

В бассейне тоже не обходится без казусов: в прошлом году один мужчина вышел на бортик в маске, ластах и без плавок! Дома, говорит, забыл. Правда, его удалось убедить не заниматься.

Есть и клиенты, с виду ничем не выделяющиеся в плане одежды, разве что их поведение выходит за рамки восприятия. Один мужчина, по его словам, бывший балетмейстер, очень любит танцевать. Красиво и изящно, но почему-то он это делает в тренажерном зале. Танцует без музыки: то лунной походкой пройдет половину зала, то, вращаясь, падает на силовой тренажер. Новые клиенты от него просто шарахаются.

Но и это не предел нестандартного поведения. Другой мужчина между подходами в упражнении "жим лежа" отрабатывает различные приемы карате. Активно размахивает руками и ногами, разгоняя других членов клуба криками при наиболее удачном ударе. И почему этим нельзя заняться в зале единоборств?

Фитнес-клуб, особенно тренажерный зал, – это место повышенной опасности, и об этом стоит помнить. Более того, тренажерный зал – это не зона для других видов спорта. Если вы хотите применить свои знания и умения из тех дисциплин, которыми занимались раньше, уточните у менеджера отдела продаж, есть ли в клубе соответствующие зоны, а уж потом приобретайте членскую карту