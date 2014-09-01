Менеджера фитнес-клуба подозревают в мошенничестве на 800 тысяч рублей

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Менеджера одного из элитных столичных фитнес-клубов подозревают в мошенничестве на сумму более 800 тысяч рублей. По данным полиции, девушка присваивала себе деньги, полученные от клиентов, оформлявших абонементы на посещение спортивного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По словам заместителя начальника службы безопасности фитнес-клуба, расположенного на Пресненской набережной, денежные средства пропадали из организации в период с 9 апреля по 31 июля. 29 августа сотрудник компании обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемую в совершении преступления на территории фитнес-клуба. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

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