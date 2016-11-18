Сбербанк опроверг информацию о блокировке карт клиентов



Сбербанк опровергает информацию о блокировке своих карт, передает телеканал "Москва 24". В пресс-службе банка пояснили, что блокируют переводы клиентов, только если те сами выступают инициаторами и ошибаются при голосовом подтверждении операций. Так кредитная организация борется с мошенниками.

Ранее в социальных сетях начала распространяться информация, что банк блокирует доступ к картам физических лиц, если на них переводят деньги за коммерческие услуги. Как писали пользователи, счета становятся недоступными, если кто-то сообщит, что переводит деньги в качестве оплаты труда.

Они утверждали, что блокировке подвергаются оба счета – отправителя и получателя. А после того, как карты оказываются недоступными, на клиентов налагаются штрафы и их данные передают в налоговую службу.

Сообщения вызвали настоящий переполох в интернете.