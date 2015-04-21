Генерала Анатолия Лебедя вспомнили в фильме "Заговоренный"

Фото: пресс-служба телеканала "Россия 2"

25 апреля на телеканале "Россия 2" состоится премьера фильма "Заговоренный". Мини-сериал расскажет о двух бывших сослуживцах, которых развела война.

В центре сюжета – капитан разведки ВДВ Андрей Шиков по кличке "Шик", который уволился из рядов Вооруженных сил и открыл мастерскую по ремонту электронной техники. Его бывший боевой товарищ Георгий Солдатов по кличке "Густав" проходит через иностранный легион и получает французский паспорт. Вскоре бывшим друзьям предстоит вступить в жестокое столкновение…

"Наши актеры прошли специальную подготовку – в постановке боевых сцен фильма участвовали офицеры севастопольского "Беркута", они вместе с бойцами этого подразделения приняли участие в съемке фильма", - рассказал режиссер Юрий Суходольский. Кроме того, по его словам, почти вся картина снята с использованием DJI Ronin – электронной носимой системы стабилизации камеры для съемки в движении. Именно это позволит зрителю ощутить эффект личного присутствия. Кроме того, использовали также и компьютерную графику.



Прототипом главного героя послужил герой России Анатолий Лебедь. Суходольский рассказал, что неоценимую помощь ему оказал режиссер Валерий Довбня, который как раз работал над документальным фильмом "Анатолий Лебедь. Досье русского Рембо". Он предоставил возможность ознакомиться с собранным материалом и даже использовать то, что не вошло в его картину.

Действие фильма разворачивается не только в России, но и в Сербии, Болгарии, Греции и других странах. Но, по словам режиссера, ездить никуда не пришлось – все съемочные работы смогли выполнить в Крыму. Кроме того, в картине заняты сербские и словенские актеры, которые достаточно известны у себя на Родине – Даниэль Ковачевич, Симон Добравец и Джордже Маркович.