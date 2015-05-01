В столице открылся фестиваль "Московская весна"

В Сокольниках открылся фестиваль "Московская весна"

В столице открылся второй ежегодный фестиваль "Московская весна". В этом году он приурочен к 70-летию Победы, сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Главная тема сегодняшнего фестиваля - это Победа в Великой Отечественной войне. Фактически на всех площадках проходят мероприятия посвященные именно этому. Мы постарались организовать их в такой последовательности, чтобы гости фестиваля, при желании, смогли посетить каждое мероприятие по очереди. В частности, у нас будут Шолоховские чтения, реконструкция матча, который проходил в Сталинграде 2 мая", - сказала Сергунина, открывая одну из площадок фестиваля в Сокольниках.

Сегодня на Сокольнической площади в рамках фестиваля пройдет концерт Александра Скляра. Ведущий вечера Родион Газманов расскажет гостям фестиваля о мирной жизни в военное время, о том, как даже в самые тяжелые годы все равно проходили театральные премьеры и концерты, снимали кино.

А в Новопушкинскинском сквере пройдет выставка рисунков воспитанников детских домов, посвященных Великой Отечественной войне.

Ярмарочная часть фестиваля - это более чем 130 торговых шале, где представлена продукция из разных регионов России, а также из стран СНГ.

Впервые подобный фестивальный формат был реализован в прошлом году и сразу полюбился москвичам. Тогда Московскую весну посетили свыше 4,3 миллиона человек.