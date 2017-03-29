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29 марта 2017, 13:37

Культура

Весенний фестиваль "Пасхальный дар" покажет уютный мир дореволюционной Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Первый уличный фестиваль этой весны − "Пасхальный дар" − пройдёт в столице с 12 по 23 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Насыщенная программа будет ожидать посетителей на 24 площадках в центре столицы и в 19 городских парках.

Музыка и театр
16 апреля на Пушкинской площади стартуют ежедневные концерты и театральные представления, в которых примут участие в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Для всех желающих проведут занятия по танцевальной терапии, а 22 и 23 апреля здесь будет работать инклюзивная площадка терапевтического спорта "Лыжи мечты. Ролики".

Музыкальный репертуар фестиваля обещает быть весьма разнообразным. На площадке в Столешниковом переулке музыканты Московской консерватории исполнят фортепианные композиции и кавер-версии классических произведений. А на Тверской площади по выходным и праздникам можно будет послушать русский фолк. Тем временем на Новом Арбате прозвучат давно знакомые и любимые мелодии в оригинальной современной аранжировке.

Колокольная мастерская
В Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней, вместе именуемых Светлой седмицей, можно будет лично понаблюдать, как создаются настоящие московские колокола. В рамках открытой мастерской "Колокольный завод" на Пушкинской площади трое мастеров литейного дела из Данилова монастыря продемонстрируют горожанам все этапы изготовления колокола.

Кроме того, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре установят макеты знаменитых столичных колоколов, украшающих храм Христа Спасителя, а также колокольню Ивана Великого и Успенскую звонницу Московского Кремля. Здесь также оживет история большого колокола Даниловского монастыря и набатного колокола из Оружейной палаты.

"Окна" в прошлое города
Программа фестиваля "Пасхальный дар" объединяет восемь выставок, пять из которых будут оформлены в виде фасадов исторических зданий. Заглянув в открытые "окна" этих необычных сооружений можно будет увидеть, какой была столица в XVII − начале XX века.

Экспозиция "Московские исторические кварталы" откроется между Манежной площадью и площадью Революции. На этой выставке, организованной при поддержке Музея архитектуры имени Щусева, покажут копии старинных фотографий, афиш и других исторических документов, посвященных деятельности меценатов и пасхальным традициям Москвы.

Выставка на площади Революции расскажет о столице как о центре интеллектуальной культуры прошлых столетий, а в Камергерском переулке представят выставку-лабиринт "Москва театральная", в работе над которой принимал участие Музей Малого театра. Знакомство с экспонатами в выставочных стендах позволит узнать немало интересных фактов о первых московских антрепризах, о театральных уличных феериях и городских праздниках.

Для полноты картины на Никольской улице всем желающим предложат познакомиться с повседневной жизнью столичных купцов и ремесленников.

Помимо этого, в павильоне "Гостиная" на Тверской площади воссоздадут уютный мир московской дореволюционной квартиры. В окружении подлинной антикварной мебели, костюмов и бытовых предметов здесь можно будет полюбоваться вставкой старинных пасхальных открыток.

Столь оригинальное оформление уличные выставки получат впервые. Всего будет использовано более 180 макетов, выполненных по эскизам фасадов зданий указанного исторического периода. Для них выбрали дома, построенные в классицистическом и русско-византийском стилях, а также в стиле модерн.

Из знаменитых зданий города на макеты перенесли гостиницу "Метрополь", Московский художественный театр, Московский университета на Моховой, ГУМ и Исторический музей

90 двухмерных лайтбоксов расставят в виде лабиринтов, по которым смогут прогуляться горожане.

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