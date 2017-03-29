Весенний фестиваль "Пасхальный дар" покажет уютный мир дореволюционной Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Первый уличный фестиваль этой весны − "Пасхальный дар" − пройдёт в столице с 12 по 23 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Насыщенная программа будет ожидать посетителей на 24 площадках в центре столицы и в 19 городских парках.

Музыка и театр

16 апреля на Пушкинской площади стартуют ежедневные концерты и театральные представления, в которых примут участие в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Для всех желающих проведут занятия по танцевальной терапии, а 22 и 23 апреля здесь будет работать инклюзивная площадка терапевтического спорта "Лыжи мечты. Ролики".

Музыкальный репертуар фестиваля обещает быть весьма разнообразным. На площадке в Столешниковом переулке музыканты Московской консерватории исполнят фортепианные композиции и кавер-версии классических произведений. А на Тверской площади по выходным и праздникам можно будет послушать русский фолк. Тем временем на Новом Арбате прозвучат давно знакомые и любимые мелодии в оригинальной современной аранжировке.

Колокольная мастерская

В Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней, вместе именуемых Светлой седмицей, можно будет лично понаблюдать, как создаются настоящие московские колокола. В рамках открытой мастерской "Колокольный завод" на Пушкинской площади трое мастеров литейного дела из Данилова монастыря продемонстрируют горожанам все этапы изготовления колокола.

Кроме того, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре установят макеты знаменитых столичных колоколов, украшающих храм Христа Спасителя, а также колокольню Ивана Великого и Успенскую звонницу Московского Кремля. Здесь также оживет история большого колокола Даниловского монастыря и набатного колокола из Оружейной палаты.

"Окна" в прошлое города

Программа фестиваля "Пасхальный дар" объединяет восемь выставок, пять из которых будут оформлены в виде фасадов исторических зданий. Заглянув в открытые "окна" этих необычных сооружений можно будет увидеть, какой была столица в XVII − начале XX века.

Экспозиция "Московские исторические кварталы" откроется между Манежной площадью и площадью Революции. На этой выставке, организованной при поддержке Музея архитектуры имени Щусева, покажут копии старинных фотографий, афиш и других исторических документов, посвященных деятельности меценатов и пасхальным традициям Москвы.

Выставка на площади Революции расскажет о столице как о центре интеллектуальной культуры прошлых столетий, а в Камергерском переулке представят выставку-лабиринт "Москва театральная", в работе над которой принимал участие Музей Малого театра. Знакомство с экспонатами в выставочных стендах позволит узнать немало интересных фактов о первых московских антрепризах, о театральных уличных феериях и городских праздниках.

Для полноты картины на Никольской улице всем желающим предложат познакомиться с повседневной жизнью столичных купцов и ремесленников.

Помимо этого, в павильоне "Гостиная" на Тверской площади воссоздадут уютный мир московской дореволюционной квартиры. В окружении подлинной антикварной мебели, костюмов и бытовых предметов здесь можно будет полюбоваться вставкой старинных пасхальных открыток.