LIVE: лекция о фестивалях электронной музыки в России и мире

Фото: m24.ru
27 августа в API Moscow состоится лекция Григория Маркеза "Фестивали электронной музыки в России и мире".
Крупные музыкальные мероприятия привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Культовые фестивали собирают огромное количество участников и зрителей со всего мира благодаря грамотной организации и эффективной рекламе.
Слушатели попробуют взглянуть на процесс глазами людей, работающих за кулисами. Начальник отдела продаж компании Globalclubbing Григорий Маркез организовывал Armin Only, Fruit Vibrations, ASOT 650. Он ответит на вопросы:
- почему в России мало крупных фестивалей электронной музыки и чем они отличаются от зарубежных;
- много ли в нашей стране поклонников этого направления, готовых дорого заплатить за вход;
- как продать 1 000 билетов за 55 часов;
- как распространить билеты на не кассовых артистов;
- как рассчитать бюджет фестиваля.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 27 августа 19.30
- Что: лекция фестивалях электронной музыки
- Кто: Григорий Маркез
- Кому смотреть: организаторам и посетителям массовых мероприятий