LIVE: лекция о фестивалях электронной музыки в России и мире

Фото: m24.ru

27 августа в API Moscow состоится лекция Григория Маркеза "Фестивали электронной музыки в России и мире".

Крупные музыкальные мероприятия привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Культовые фестивали собирают огромное количество участников и зрителей со всего мира благодаря грамотной организации и эффективной рекламе.

Слушатели попробуют взглянуть на процесс глазами людей, работающих за кулисами. Начальник отдела продаж компании Globalclubbing Григорий Маркез организовывал Armin Only, Fruit Vibrations, ASOT 650. Он ответит на вопросы:

почему в России мало крупных фестивалей электронной музыки и чем они отличаются от зарубежных;

много ли в нашей стране поклонников этого направления, готовых дорого заплатить за вход;

как продать 1 000 билетов за 55 часов;

как распространить билеты на не кассовых артистов;

как рассчитать бюджет фестиваля.

Когда смотреть: 27 августа 19.30

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Григорий Маркез Кому смотреть: организаторам и посетителям массовых мероприятий

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