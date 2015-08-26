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26 августа 2015, 21:37

Культура

LIVE: лекция о фестивалях электронной музыки в России и мире

Фото: m24.ru

27 августа в API Moscow состоится лекция Григория Маркеза "Фестивали электронной музыки в России и мире".

Крупные музыкальные мероприятия привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Культовые фестивали собирают огромное количество участников и зрителей со всего мира благодаря грамотной организации и эффективной рекламе.

Слушатели попробуют взглянуть на процесс глазами людей, работающих за кулисами. Начальник отдела продаж компании Globalclubbing Григорий Маркез организовывал Armin Only, Fruit Vibrations, ASOT 650. Он ответит на вопросы:

  • почему в России мало крупных фестивалей электронной музыки и чем они отличаются от зарубежных;
  • много ли в нашей стране поклонников этого направления, готовых дорого заплатить за вход;
  • как продать 1 000 билетов за 55 часов;
  • как распространить билеты на не кассовых артистов;
  • как рассчитать бюджет фестиваля.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 августа 19.30
  • Что: лекция фестивалях электронной музыки
  • Кто: Григорий Маркез
  • Кому смотреть: организаторам и посетителям массовых мероприятий

В ожидании начала лекции смотрите:

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