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Москва 24

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Культура

26 мая, 16:10

Летное шоу с фестиваля "НЕБО: теория и практика". Видео

фестивали Москва онлайн


25 и 26 мая на аэродроме "Черное", проходит ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания "НЕБО: теория и практика". Это единственное в стране мероприятие подобного формата, рассчитанное как для профессионалов авиации, так и для семейного отдыха с детьми. Фестиваль объединяет огромное количество самых разных людей и демонстрирует, что летать могут любые устройства, начиная от бумажных самолетов до летательных аппаратов будущего.

Смотрите прямую трансляцию следующих выступлений:

  • 15:50 – фристайл на вертолете от Федерации вертолетного спорта.
  • 16:00 – выступление семикратной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту Светланы Капаниной.
  • 16:30 – авиашоу пилотажной группы "Первый Полет".
  • 17:00 – пилотаж реактивных моделей Rusjet.

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