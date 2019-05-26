Летное шоу с фестиваля "НЕБО: теория и практика". Видео



25 и 26 мая на аэродроме "Черное", проходит ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания "НЕБО: теория и практика". Это единственное в стране мероприятие подобного формата, рассчитанное как для профессионалов авиации, так и для семейного отдыха с детьми. Фестиваль объединяет огромное количество самых разных людей и демонстрирует, что летать могут любые устройства, начиная от бумажных самолетов до летательных аппаратов будущего.

Смотрите прямую трансляцию следующих выступлений:

