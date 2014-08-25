Выход из Кремля на Красную площадь через ворота Спасской башни временно закроют

Фото: ИТАР-ТАСС

На время проведения фестиваля "Спасская башня" проход для туристов из Кремля на Красную площадь через ворота Спасской башни закроют, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной службы охраны России.

В частности, проход будет закрыт с 29 августа по 7 сентября 2014 года с 16.00 и до закрытия Московского Кремля. Кроме того, отменяются и церемонии развода конных и пеших караулов Президентского полка Кремля, запланированные на 30 августа и 6 сентября. Это связано с участием военнослужащих полка в фестивале.

Напомним, ворота Спасской башни Московского Кремля открылись для туристов в начале августа. Теперь любой желающий может выйти с территории Кремля не только через Кутафью башню, которая расположена на противоположной стороне комплекса, но и через Спасскую.

При этом туристы сразу же оказываются на Красной площади, где могут продолжить изучение достопримечательностей. Ранее ворота Спасской башни открывались только для проезда президентсткого кортежа, а также для проезда машины министра обороны, принимающего парад Победы, и в конце декабря - для доставки в Кремль новогодней елки.

Ворота Спасской башни Кремля открыли для туристов

Ранее M24.ru сообщало, что Кремлевская школа верховой езды представила программу, с которой ее всадники выступят на фестивале "Спасская башня". Она будет посвящена, как и само событие, столетию с начала Первой мировой войны. Всадники Кремлевской школы выступят вместе с Кавалерийским почетным эскортом Президентского полка.

Новая программа, которую предстоит увидеть гостям военно-музыкального праздника, основана на национальных конных традициях разных народов России.

"Утро": Кремлевская школа верховой езды выступит с новой программой

Помимо основной программы, всадники Кремлевской школы разработали и специальные выступления для проекта "Спасская башня детям". Юные зрители и их родители во время проведения фестиваля смогут пообщаться с дрессированными лошадьми и освоить азы верховой езды.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 30 августа по 7 сентября. В этом году в нем примут участие двенадцать стран. Военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. На мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье. В этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка. Кроме того, в столицу на военно-музыкальный праздник приедет французский всадник-акробат Лоренцо.

Фото: M24.ru

"Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран. "Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран. В этом году фестиваль посвящен 100-летию с начала Первой мировой войны. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк пройдет через Красную площадь в исторической форме 1914 года под звуки Марша сибирских стрелков.



На фестивале "Спасская башня" выступили музыканты из Кореи

Прошлый фестиваль посетили около 60 тысяч человек. Для гостей играли 13 оркестров из разных стран, репертуар варьировался от классики до современного хип-хопа.