Суббота24: Рисуем на крыше и гуляем по Пятницкой

"Сказочный остров" в Сокольниках, уроки русского на Artplay, Яблочный спас на ВДНХ и еще 21 событие на субботу, 23 августа.

Фото: m24.ru

10:00-18:00 Изучаем историю Первой мировой войны

Государственный исторический музей представляет выставку "Первая мировая. Последняя битва Российской империи", приуроченную к столетней годовщине начала Первой мировой войны, история которой до последнего времени была незаслуженно обделена вниманием широкой общественности. Коллекция, посвященная этой войне, начала формироваться в ГИМе еще в августе 1914 года - в музее функционировал Отдел текущей войны. Впоследствии фонд пополнялся из разных источников, и в результате сегодня зрителю доступна богатая коллекция знамен, боевых наград, обмундирования, оружия, предметов быта, карт сражений, видео- и фото-материалов, а также живописных работ, рассказывающих о той далекой эпохе.

Место: Выставочный комплекс Исторического музея, площадь Революции, дом 2/3 Выставочный комплекс Исторического музея, площадь Революции, дом 2/3 Цена: вход платный



Фото: ИТАР-ТАСС

10:00-18:00 Гладим кошечек на ВДНХ

В эти выходные в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка кошек "Инфокот-2014". Здесь можно узнать все о различных породах, уходе за любимцами, ветеринарии, приобрести нового друга или любые мелочи, необходимые для его повседневной жизни. Также можно просто походить-поглядеть на животных, погладить их или побеседовать с профессионалами. А еще здесь пройдут соревнования плюшевых котов, так что и детям скучно не будет.

Место: 75-й павильон ВДНХ, проспект Мира, домовладение 119 75-й павильон ВДНХ, проспект Мира, домовладение 119 Цена: вход платный



Фото: ИТАР-ТАСС

10:00-20:00 Отправляемся на Сказочный остров

В эти выходные на Фестивальной площади парка "Сокольники" пройдет семейный фестиваль "Сказочный остров". На празднике будут аттракционы для всей семьи, выступления участников шоу "Голос. Дети", номера из московских мюзиклов "Русалочка" и "Остров сокровищ", мастер-классы для малышей от 2-х лет, обучение финансовой грамотности для детей от 5-ти лет, а также спортивные игры, различные конкурсы с призами и консультации детских психологов.

Место: парк "Сокольники", Фестивальная площадь, 4-й Лучевой просек парк "Сокольники", Фестивальная площадь, 4-й Лучевой просек Цена: вход взрослым - платно, детям - бесплатно



Фото: m24.ru

10:00-22:00 Поднимаемся в небо в поселке Десна

В поселке Десна на территории Новой Москвы пройдет первый фестиваль воздухоплавания и малой авиации "Московское небо". Гостей праздника ждут соревнования авиамоделистов, будет организована площадка с оригинальными воздушными змеями, а также две выставки, где будут представлены работы на тему авиации времен Второй мировой войны и фотоработы на воздушные сюжеты. Посетители смогут прокатиться на воздушном шаре, научиться делать кайты, изготавливать самодельные модели летательных аппаратов из мусора и запускать поделки.

Место: ТиНАО, поселок Десна ТиНАО, поселок Десна Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

12:00-16:00 Разминаемся вместе с атлетами

В субботу в парке "Кузьминки" будет организован праздник по случаю Дня российского флага. Братья Калуцких, мускулистые рекордсмены книги рекордов России, проведут зарядку для гостей парка по технологии Smart Body. На площадке перед сценой свои умения продемонстрирует чемпион России по Mountain Bike Trials. Каждому, кто придет, на щеке нарисуют триколор, а также выдадут бело-сине-красную ленточку - в знак единения. Детей научат делать флаг самостоятельно, готовый экземпляр можно будет унести домой.

Место: Кузьминский парк, дом 1, строение 2 Кузьминский парк, дом 1, строение 2 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

12:00-18:00 Бродим по парку "Фили"

Пока еще все-таки лето можно успеть нетривиально погулять по парку "Фили". Сотрудники парка разработали специальный квест "Бродилкин" из 10 заданий, решить которые можно только во время путешествия по парку. Задания нацелены на ориентирование на местности и не требуют никаких специальных знаний. Если вопросы покажутся сложными, можно воспользоваться подсказками. В результате вы хорошо исследуете парк и познакомитесь с его обитателями.

Место: парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 32, корпус 3 парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 32, корпус 3 Цена: участие платное, необходима регистрация по телефону 8(499)145-45-05, доб.120 или по электронной почте zmm@parkfili.com

Фото: m24.ru

12:00-19:00 Вспоминаем забытые правила в Центре дизайна Artplay

В Центре дизайна Artplay 23 августа пройдет первое занятие образовательной программы для взрослых "Занимательный русский язык". Занятие будет посвящено правилам произношения и расстановки ударений. Урок проходит в форме тренинга, где участникам предлагается выполнять задания в одиночку и в группе, и нацелено на устранение самых расхожих ошибок, встречающихся в повседневной жизни. На занятии вам предстоит попробовать себя в роли телеведущего, написать непростой диктант и узнать о секретах старомосковского и старопетербургского произношения.

Место: Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая улица, дом 10, строение 9 Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая улица, дом 10, строение 9 Цена: участие платное



Фото: m24.ru

12:00-20:00 Фотографируемся на винтажную камеру

Суббота - последний день работы выездного ателье ретро-фотографии "Шипр" в галерее "Роза Азора" на Никитском бульваре. Здесь воссоздана атмосфера 1930-х годов, когда фотограф накрывался тканью и просил неподвижно посидеть минут 5-6, чтобы сделать один-единственный, но ценный, уникальный снимок. Съемка проводится на старинный деревянный фотоаппарат. Нарядиться можно в одежду, представленную в галерее. Что интересно, фотография будет проявлена прямо у вас на глазах.

Место: галерея "Роза Азора", Никитский бульвар, дом 14 галерея "Роза Азора", Никитский бульвар, дом 14 Цена: фотографирование платное



Фото: facebook.com/shiprmedia

12:00-21:00 Рисуем книжки и слушаем аудиоспектакли

На эти выходные Воронцовский парк превратится в площадку для масштабного праздника. Мероприятие проводится в рамках проекта "Дни культуры в округах". Здесь научат рисовать акварелью, сочинять буриме и лимерики, можно будет сделать картонную книжку и нарисовать обложку к ней. Также будет шатер-читальня, книжный маркет и даже настоящий печатный станок, на котором каждый сможет распечатать себе постер. Кроме того, в парке установят мега-уши, через которые можно послушать аудио-книги и радиоспектакли. В течение дня на территории будет звучать рояль, пройдут детские спектакли и концерт для взрослых.

Место: Воронцовский парк Воронцовский парк Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

12:00-22:00 Пробуем яблоки в самых разных видах на ВДНХ

На ВДНХ в эту субботу будет проходить праздник, приуроченный к православному празднику Преображения Господня, - Яблочному спасу. На выставку завезут более 5 000 тонн яблок 26-ти сортов. Здесь можно будет попробовать моченые яблоки, свежевыжатые соки, повидло, варенье, пастилу, яблочный хлеб, мороженое и пряники-яблочки. В перерывах между дегустациями можно будет научиться готовить яблочные пирожки, елово-яблочный коктейль, яблоки в карамели и даже гуся в яблоках, а также делать узоры из свежих плодов.

Место: ВДНХ, проспект Мира, владение 119 ВДНХ, проспект Мира, владение 119 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

С 12:00 до самого вечера Чувствуем молодость в Саду имени Баумана

В субботу в Саду имени Баумана пройдет фестиваль "Города для молодежи". В Саду можно будет послушать музыку от MagiCool и Mana Island, выиграть месяц обучения танцам, научиться разрисовывать лонгборды, рисовать аниме и складывать оригами, а также поучаствовать в турнире по голдспринту. Также запланированы выступления делегаций из разных стран и российских регионов.

Место: Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15 Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15 Цена: бесплатно

Фото: m24.ru

13:00-14:00 Обучаемся зельеварению в Иннопарке

В эту субботу в Иннопарке премьера - урок зельеварения для юных волшебников! За час мечтающих попасть в Хогвартс детей научат готовить целебную мазь "Оранжевый единорог" и специальный отвар "Осенняя тоска", который поможет справиться с заразной осенней хандрой, приближающейся вместе с сентябрем. Участвовать можно детям от 6 до 10 лет.

Место: Детский центр научных открытий "Иннопарк", парк "Сокольники", проезд Сокольнического круга, дом 9 Детский центр научных открытий "Иннопарк", парк "Сокольники", проезд Сокольнического круга, дом 9 Цена: участие платное



Фото: m24.ru

13:00-22:00 Играем в англичан в парке "Сокольники"

В эти выходные в Сокольниках пройдет ежегодный фестиваль английской культуры "Thank you, Leto". Здесь можно будет поиграть в крокет и мини-гольф, продегустировать национальную кухню, посмотреть фильмы Туманного Альбиона на экране под открытым небом, а также послушать популярные британские хиты в исполнении российских музыкантов. Также ожидаются театральные представления, шоу волынщиков и поэтические выступления. Кроме того, будут организованы торговое пространство, пикниковая зона и мастер-классы по рок-н-роллу. Подробное расписание смотрите на сайте парка.

Место: парк "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1, строение 1 парк "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1, строение 1 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

14:00-22:00 Отмечаем день рождения Летчика в МУЗЕОНе

В эту субботу в Парке искусств МУЗЕОН по случаю 15-летия клуба "Китайский летчик Джао Да" пройдет фестиваль "Летчик.Танцы.Дудки". На сцену выйдут музыкальные коллективы из России, Украины, Грузии, Сербии, Франции, среди которых: Markscheider Kunst, Billy’sBand, духовой уличный оркестр Pakava IT’ и новая для Москвы сербская группа Disciplin a Kitschme. Кроме того, пройдут два маркета: дизайнерский и книжный, будут угощать фирменными блинчиками заведения, а детский театр покажет постановку "17 эпизодов из жизни Джао Да". Для маленьких посетителей будет организован "свободный микрофон", у которого они смогут проявить свои таланты.

Место: Парк искусств МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2 Парк искусств МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

15:00-17:00 Празднуем День российского флага в парке "Фили"

В парке "Фили" в субботу пройдет празднование Дня российского флага. Главными действующими лицами фестиваля станут веселые герои театра "МирЛиц", клоуны Коха, "ФБР.Штырлики" и другие персонажи с красными носами. Можно будет увидеть шоу с крутящимися тарелками в исполнении Заслуженного артиста России Владимира Кулакова, а после - обучиться технике исполнения этого номера. В финале - вылет дельтапланов в цветах российского триколора.

Место: парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 22 парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 22 Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

16:00-18:00 Слушаем французские мелодии в Измайловском парке

На Солнечной эстраде Измайловского парка субботним днем выступит группа "Classy Jazz". Программа "SousleCieldeParis" ("Под парижским небом") включает в себя легкие, летние французские мотивы. Для гостей прозвучат вальсы, французский шансон, босса-нова, самба и авторские песни Тутса Тилеманса. В перерывах между мелодиями вниманию посетителей предлагаются короткие поучительные и увеселительные рассказы.

Место: Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7 Измайловский парк, аллея Большого Круга, дом 7 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

С 16:00 до самого вечера Едим за одним столом с городами-миллионниками

В парке "Сокольники" в эту субботу пройдет масштабное застолье, за которым, благодаря телемосту, объединятся жители Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Владикавказа, Перми и Самары. На празднике выпивать будет нельзя, но зато угощения будет немало, и все бесплатное. Устроители призывают гостей приходить с блюдами собственного приготовления - лучшие получат призы. Организуют действо создатели комедии "Горько!" и ее продолжения "Горько! 2", которое выйдет на экраны осенью. Актеры, занятые в фильме, сядут за стол со всеми.

Место: парк "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1 парк "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

17:00-20:30 Смотрим на звезд мотофристайла в Лужниках

Лужники в эту субботу заполнятся профессионалами и любителями мотофристайла - здесь пройдет шоу Adrenaline FMX Rush. Здесь можно будет посмотреть на выступления лучшей FMX-команды России Adrenaline Rush Ferz, а также на специальных гостей из-за рубежа: чемпиона мира этого года Колтена Мура, многократного призера X-Games Сэма Роджерса и Мартинса Александровича. Если приехать не получится - следите за прямой трансляцией события на сайте YouTube, а также на телеканале A-One.

Место: спорткомплекс "Лужники", улица Лужники, дом 24, строение 9 спорткомплекс "Лужники", улица Лужники, дом 24, строение 9 Цена: бесплатно

Фото: m24.ru

17:00-21:00 Путешествуем по вселенной Нила Геймана

В издательстве "АСТ" вышла новая книга знаменитого автора "Американских богов" Нила Геймана - "Но молоко, к счастью...", с оригинальными иллюстрациями Криса Ридделла. В честь этого события в пространстве "Додо" состоится лекция переводчика книги, Михаила Визеля, который расскажет о книгах для детей, написанных взрослыми писателями. Также пройдет викторина на знание миров Нила Геймана и кинопоказ "Зеркальной маски" - фильма, снятого по сценарию британского писателя. Лучше прийти заранее, так как зал небольшой.

Место: Додо Спейс, улица Солянка, дом 1/2, строение 1 Додо Спейс, улица Солянка, дом 1/2, строение 1 Цена: бесплатно



twitter.com/neilhimself

17:00-22:00 Оказываемся внутри русских народных сказок

Столешников переулок в ближайшую субботу станет улицей сказок. Посетители будут оказываться то в волшебном лесу, то на синем озере, то в русском поле. Покажут короткие интерактивные спектакли "Колобок" и "Курочка Ряба", организуют широченный хоровод и продемонстрируют пластический перформанс на тему славянских преданий. За музыку отвечает проект МузДжем, а хедлайнером станет команда YARGA Sound System, сочетающие традиционные русские напевы с электрическим саундом. Мероприятие проходит в рамках проекта "Открытые улицы".

Место: Столешников переулок Столешников переулок Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

19:30-22:30 Рисуем на крыше под звуки джаза

В эту субботу можно будет выплеснуть творческие порывы на крыше 16-этажного дома. Здесь, в мастерской "Арт Чердак", пройдет сеанс рисования ярких воздушных шаров - где еще живописать их, как не на высоте 54 метров над городом. Подстегнет вдохновение глоток вина (на выбор - сорта с трех континентов) и дегустация сыров, орехов и меда. Специально для поднятия творческого духа для гостей-художников будет играть живой джаз.

Место: мастерская художника "Арт Чердак", улица Мосфильмовская, дом 41, корпус 1, подъезд 1, 16 этаж, крыша мастерская художника "Арт Чердак", улица Мосфильмовская, дом 41, корпус 1, подъезд 1, 16 этаж, крыша Цена: участие платное



Фото: ИТАР-ТАСС

21:30-23:00 Смотрим австрийские короткометражки в летнем кинотеатре МУЗЕОНа

В летнем кинотеатре Парка искусств МУЗЕОН продолжается серия короткометражных показов SUMMERSHORTS. В эту субботу здесь будут показывать австрийское кино. Фильм "Мы летаем" расскажет историю о воспитательнице и чужом ребенке, фильм "Технокабаре" покажет странствия черного существа в черной машинке, фильм "Наследство" раскроет историю таинственного золотого слитка, фильм "Вторжение" продемонстрирует опыты режиссера с пространством, фильм "Кружево" будет повествовать о квартире, полной различных архаичных штучек.

Место: летний кинотеатр Парка искусств МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2 летний кинотеатр Парка искусств МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

В течение всего дня Гуляем по обновленной Пятницкой улице

В пятницу, 22 августа, состоится официальное открытие новой пешеходной зоны Замоскворечья - Пятницкой улицы. Подобно Большой Дмитровке, движение на улице не перекрывается полностью - остается одна полоса, - но воздуха становится в разы больше. Тротуары расширены, проложена велодорожка, установлены новые урны и лавочки, а также велопарковка на 55 мест. В рамках реконструкции улицы отремонтировали фасады 84 домов, а на 17 зданиях, расположенных на первой линии, установили архитектурно-художественную подсветку.

Место: Пятницкая улица Пятницкая улица Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

В течение всего дня Возвращаемся в Город Грехов

Вторая часть революционного фильма выходит на этой неделе в московский прокат. Лента носит название "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" и демонстрирует сразу четыре линии: герой пытается отомстить роковой предательнице, мужчина просыпается в окружении трупов и пытается восстановить порядок событий, парень обыгрывает опасного человека в покер и платит за это, а женщина жаждет возмездия за убийство любимого. Визуально стилистика первого фильма здесь сохранена.

Место: кинотеатры города кинотеатры города Цена: вход платный

