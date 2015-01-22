Лекция: режиссер Оксана Бычкова расскажет о создании фильма "Еще один год"

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

В Москве до 25 января проходит VIII Международный фестиваль независимого кино 2morrow/"Завтра", есть образовательная программа. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех запланированных мастер-классов.

В субботу в Музее Москвы с лекцией выступит режиссер фильмов "Питер FM", "Плюс один" и "Еще один год" Оксана Бычкова. Речь пойдет об истории создания фильма "Еще один год", получивший в прошлом году приз за лучшую мужскую роль на Кинотавре. Смотрите эту встречу на сайте online.m24.ru.