Лекция: режиссер Оксана Бычкова расскажет о создании фильма "Еще один год"

Фото: ТАСС/Валерий Матицын
В Москве до 25 января проходит VIII Международный фестиваль независимого кино 2morrow/"Завтра", есть образовательная программа. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех запланированных мастер-классов.
В субботу в Музее Москвы с лекцией выступит режиссер фильмов "Питер FM", "Плюс один" и "Еще один год" Оксана Бычкова. Речь пойдет об истории создания фильма "Еще один год", получивший в прошлом году приз за лучшую мужскую роль на Кинотавре. Смотрите эту встречу на сайте online.m24.ru.
- Когда: 24 января, 16.00
- Кто: Оксана Бычкова
- Что: история создания фильма "Еще один год"
- Кому смотреть: поклонникам режиссера