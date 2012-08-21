Фестиваль "Московская премьера" откроется 24 августа

ИТАР-ТАСС

С 24 августа по 2 сентября в столице пройдет десятый московский фестиваль отечественного кино "Московская премьера". В рамках мероприятия будет показано около 80 фильмов разных форматов, а также документальное кино из специальной программы "Оккупай.док".

"Впервые мы покажем большую программу документального кино. Мы специально отказались от фильмов-портретов, которые характерны для этого жанра, и решили показать актуальное политическое кино, репортажи, расследования. Программа будет идти в летнем кинотеатре парка "Музеон" в течение трех ночей. Такие авторы, как Марина Разбежкина, Андрей Грязев сказали, что они готовы после просмотров обсуждать картины со зрителями", - сообщил РИА Новости генеральный продюсер фестиваля Вячеслав Шмыров.

В традиционной программе "Великолепная семерка МК" будут представлены фильмы "Дочь" Александра Касаткина и Натальи Назаровой, "Пока ночь не разлучит" Бориса Хлебникова, "Рассказы" Михаила Сегала, "Конвой" Алексея Мизгирева, "Искупление" Александра Прошкина, "Поклонница" Виталия Мельникова и "Все ушли" Георгия Параджанова. Показы пройдут в столичном кинотеатре "Художественный".

В киноклубе "Эльдар" пройдут сеансы программы "Арт-линия", в которую входят экспериментальные фильмы, а в рамках программы "Наше новое детское кино" пройдут показы анимационных фильмов.

Победителей во всех трех программах выберут зрители.

В рамках фестиваля также состоится творческий вечер, посвященный 50-летию фильма Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".