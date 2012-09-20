Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2012, 19:03

Культура

В Москве прошел фестиваль вратарей имени Льва Яшина

На территории манежа "Динамо" состоялся фестиваль вратарей имени Льва Яшина. В нем приняли участие юные футболисты, для которых провели мастер-классы

В Москве прошел фестиваль имени знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Он организуется c 2007 года.

В этом году территория манежа "Динамо" собрала около ста начинающих футболистов, которым было от 9 до 14 лет. Им показали различные приемы и техники вратарского искусства знаменитые голкиперы.

В числе тех, кто проводил мастер-классы - обладатель юношеского кубка УЕФА, победитель молодежного чемпионата Европы и первой лиги СССР, бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков. По его словам, перспективы у юных спортсменов очень неплохие.

"У них технические данные хорошие, а все остальное будет зависеть от них: если будут хорошо работать, значит - прямая дорога в сборную", - поделился своими впечатлениями Валерий Новиков.

Для многих юных футболистов участие в фестивале - действительно хороший шанс. Есть немалая вероятность того, что самых талантливых из них заметят авторитетные в футбольном мире люди.

фестивали футбол Динамо

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика