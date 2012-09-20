В Москве прошел фестиваль вратарей имени Льва Яшина

На территории манежа "Динамо" состоялся фестиваль вратарей имени Льва Яшина. В нем приняли участие юные футболисты, для которых провели мастер-классы

В Москве прошел фестиваль имени знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Он организуется c 2007 года.

В этом году территория манежа "Динамо" собрала около ста начинающих футболистов, которым было от 9 до 14 лет. Им показали различные приемы и техники вратарского искусства знаменитые голкиперы.

В числе тех, кто проводил мастер-классы - обладатель юношеского кубка УЕФА, победитель молодежного чемпионата Европы и первой лиги СССР, бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков. По его словам, перспективы у юных спортсменов очень неплохие.

"У них технические данные хорошие, а все остальное будет зависеть от них: если будут хорошо работать, значит - прямая дорога в сборную", - поделился своими впечатлениями Валерий Новиков.

Для многих юных футболистов участие в фестивале - действительно хороший шанс. Есть немалая вероятность того, что самых талантливых из них заметят авторитетные в футбольном мире люди.