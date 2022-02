Джонни Депп, Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри создали рок-группу

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Голливудский актер Джонни Депп, шок-рокер Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри создали рок-группу под названием The Hollywood Vampires. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил Элис Купер.

Первое выступление рок-коллектива пройдет на фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, где также выступит Кэти Перри, System Of A Down и A-ha.

Купер назвал новый коллектив так же, как и группу, которую создал в 1970-х. На тот момент в The Hollywood Vampires играл сам Элис Купер, бывшие "битлы" Джон Леннон, Ринго Старр и вокалист и обладатель "Грэмми" Гарри Нилссон.

Интересно, что в январе этого года Джонни Депп заявил, что не будет, следуя примеру некоторых своих коллег, собирать собственную музыкальную группу. Идея использовать киноуспехи для развития карьеры в сфере музыки казалась Деппу "тошнотворной".

"Не нравится мне эта идея. "Приходите посмотреть, как я играю на гитаре, потому что вы видели меня в 12 фильмах". Так не должно быть. Нужно, чтобы люди, которые слушают музыку, были заинтересованы именно в музыке", – заявлял Депп.