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Культура

16 февраля, 19:23

Джонни Депп, Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри создали рок-группу

фестивали концерты Джонни Депп Элис Купер рок-музыка Aerosmith

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Голливудский актер Джонни Депп, шок-рокер Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри создали рок-группу под названием The Hollywood Vampires. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил Элис Купер.

Первое выступление рок-коллектива пройдет на фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, где также выступит Кэти Перри, System Of A Down и A-ha.

Купер назвал новый коллектив так же, как и группу, которую создал в 1970-х. На тот момент в The Hollywood Vampires играл сам Элис Купер, бывшие "битлы" Джон Леннон, Ринго Старр и вокалист и обладатель "Грэмми" Гарри Нилссон.

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Интересно, что в январе этого года Джонни Депп заявил, что не будет, следуя примеру некоторых своих коллег, собирать собственную музыкальную группу. Идея использовать киноуспехи для развития карьеры в сфере музыки казалась Деппу "тошнотворной".

"Не нравится мне эта идея. "Приходите посмотреть, как я играю на гитаре, потому что вы видели меня в 12 фильмах". Так не должно быть. Нужно, чтобы люди, которые слушают музыку, были заинтересованы именно в музыке", – заявлял Депп.

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