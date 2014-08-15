18 августа в Москве начнут работать продовольственные ярмарки

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В понедельник 18 августа состоится открытие фестиваля региональных продовольственных ярмарок, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

Ярмарки будут работать во всех округах столицы, включая ТиНАО. Всего будет 70 площадок. Там горожане смогут приобрести самые разные продукты: овощи, фрукты, мед и т.д. В мероприятии примут участи поставщики из многих регионов России.

Никаких ограничений по ассортименту на фестивале не будет. Ярмарки будут работать два месяца.

Напомним, Сергей Собянин поручил подготовить предложения о расширении поставок продовольственных товаров в Москву в связи запретом на поставку продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что торговые сети и предприятия общественного питания в настоящее время располагают достаточными запасами продовольствия, чтобы удовлетворить спрос жителей и гостей столицы.