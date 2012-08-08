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Культура

08 августа 2012, 19:48

В Москве вспомнят погибших при взрыве бомбы над Хиросимой

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ИТАР-ТАСС

11 августа на дизайн-заводе "Флакон" при поддержке Японского культурного центра пройдет День Японии в Москве.

В программе мероприятия – манга-фестиваль, выступления музыкальных групп, выставка японских фотографов, лекции о Японии и культурная программа в память о жертвах Хиросимы.

Также планируется устроить несколько мастер-классов, в частности, по оригами, каллиграфии и водным фонарикам.

Церемонию запуска водных фонарей памяти проводят во многих странах мира, в этом году организаторы праздника предлагают поддержать традицию и в России.

Вход на мероприятие бесплатный.

Напомним, 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросима первую в истории человечества атомную бомбу под названием "Малыш". Большая часть города была разрушена. Взрывом убило 70 тысяч человек, еще 60 тысяч скончались от лучевой болезни.

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