LIVE: Uma2rman и "Браво" исполняют лучшие хиты на ВДНХ (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
6 августа на площади Промышленности возле павильона "Космос" на ВДНХ пройдет зажигательный музыкальный фестиваль Das Fest. Гости смогут познакомиться с традициями и кухней Германии, поучаствовать в соревнованиях по закатыванию бочек в повозку и фотосессии на фестивальном бочкобайке. Музыкальное настроение будут поддерживать немецкие и отечественные группы.
19:45
На сцену выйдет группа Uma2rman, созданная братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Нижегородские музыканты известны своими хитами "Прасковья", "Ночной дозор", "Проститься" и "В городе лето". Новый альбом группы "Пой, весна" в первый же день выхода стал лидером продаж в iTunes.
21:00
Выступит российская рок-группа "Браво", существующая в 1983 года. Лидер коллектива, гитарист и автор песен – Евгений Хавтан. Его команду столичная публика любит за бодрый стиль, тяготеющий к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50–60-х, с элементами серф-рока и свингa.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 6 августа в 19:45. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 6 августа, 19:45
- Где смотреть: Москва онлайн