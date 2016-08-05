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Культура

05 августа 2016, 13:46

LIVE: Uma2rman и "Браво" исполняют лучшие хиты на ВДНХ (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

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Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

6 августа на площади Промышленности возле павильона "Космос" на ВДНХ пройдет зажигательный музыкальный фестиваль Das Fest. Гости смогут познакомиться с традициями и кухней Германии, поучаствовать в соревнованиях по закатыванию бочек в повозку и фотосессии на фестивальном бочкобайке. Музыкальное настроение будут поддерживать немецкие и отечественные группы.

19:45
На сцену выйдет группа Uma2rman, созданная братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Нижегородские музыканты известны своими хитами "Прасковья", "Ночной дозор", "Проститься" и "В городе лето". Новый альбом группы "Пой, весна" в первый же день выхода стал лидером продаж в iTunes.

21:00
Выступит российская рок-группа "Браво", существующая в 1983 года. Лидер коллектива, гитарист и автор песен – Евгений Хавтан. Его команду столичная публика любит за бодрый стиль, тяготеющий к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50–60-х, с элементами серф-рока и свингa.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 6 августа в 19:45. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
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