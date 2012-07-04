Коломенское приглашает гостей на «Русское поле»

7 июля в Музее-заповеднике «Коломенское» пройдет межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Гости смогут принять участие в создании самого большого русского хора в мире. К этой уникальной акции присоединится и знаменитый хор Пятницкого, сообщают «Аргументы и факты».

На мероприятие приглашены представители международной организации «Книга рекордов Гиннесса». Они засвидетельствуют установление рекорда «самый большой русский хор».

Фестиваль подобного масштаба в Москве проходит впервые. Ведущая роль в нем отводится землячествам и регионам, которые направили на мероприятие свои лучшие творческие коллективы и народных умельцев.

«Гости почувствуют изнутри то, чем жили многие поколения. Свою историю важно знать! Народ жив, пока живы его традиции, культура», - сообщил изданию инициатор проекта, руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы Юрий Артюх.