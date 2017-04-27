Танцы, песни и пинг-понг: как москвичи отпразднуют Первомай

Праздник Весны и Труда столица начнет отмечать уже 28 апреля. В скверах, на площадях и даже на балконах пройдет фестиваль "Московская весна a cappella", а парки откроют летний сезон, передает телеканал "Москва 24".

Летний сезон в парках начинается с открытия проката. Покататься можно на роликах, скейтбордах, лонгбордах, а также на велосипеде-тандеме и доске "рыбка". Стоимость услуги в среднем составляет 250–300 рублей за первый час.

К новому сезону в столичных парках обновили спортивные зоны. Например, на ВДНХ – площадки для игры в пинг-понг и бадминтон. 1 мая там пройдет бесплатный турнир для всех желающих.

Танцпол в выходные ждет посетителей "Музеона". Хореографы будут обучать экспериментальным стилям танца. А на Крымской набережной сделают новую игровую зону.

"Художники сделали слой основания, чтобы потом наложить разноцветные узоры, которые станут игровыми зонами для классиков, разминки бегунов. Любые развлечения, которые сами сможете себе придумать", – пояснил креативный директор "Парка Горького" Максим Лапчук.

Кроме того, в пятницу, 28 апреля, в городе стартует музыкальный фестиваль "Московская весна a cappella". Он соберет 168 сольных исполнителей и вокальных коллективов из разных стран мира. Выступать артисты будут в скверах, привокзальных площадях и даже балконах административных зданий.

На импровизированные сцены поднимутся неизвестные широкой публике исполнители. Заявки на участие могли подать любые вокальные коллективы с опытом выступлений от года. Их песни, без ограничений по жанрам, будут звучать до 7 мая.

"Проект предполагает выступление в открытых точках. Их десятки. Солисты, хоры, собравшиеся из 19 стран. Москвичи примут участие в голосовании за лучшего солиста. Итоги подведут в парке Горького 8 мая", – рассказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

1 Мая пройдут демонстрации профсоюзов. Главное шествие начнется в 10:00 на Красной площади. Около 100 тысяч участников пройдут маршем до Манежки. После этого праздник продолжат отмечать в зонах отдыха всех районах города. В программе около 100 мероприятий.