"Путешествие в Рождество" посетят участники из Европы, Африки и Южной Америки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" посетят участники из стран Западной Европы, Африки и Южной Америки, сообщает mos.ru.

На площадках в Камергерском переулке и Тверской площади москвичей ждет знакомство с рождественскими и новогодними традициями Австрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Мексики, Марокко, Перу, Сербии, Франции, Чехии и других стран.

Гости фестиваля могут посетить мастер-классы, где их научат готовить национальные блюда, а также купить различные сувениры: от перуанских пончо до мексиканских национальных инструментов.