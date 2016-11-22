Форма поиска по сайту

22 ноября 2016, 16:31

"Путешествие в Рождество" посетят участники из Европы, Африки и Южной Америки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" посетят участники из стран Западной Европы, Африки и Южной Америки, сообщает mos.ru.

На площадках в Камергерском переулке и Тверской площади москвичей ждет знакомство с рождественскими и новогодними традициями Австрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Мексики, Марокко, Перу, Сербии, Франции, Чехии и других стран.

Гости фестиваля могут посетить мастер-классы, где их научат готовить национальные блюда, а также купить различные сувениры: от перуанских пончо до мексиканских национальных инструментов.

Фестивали "Путешествие в Рождество" и "Рождественский свет" пройдут в Москве на протяжении трех зимних месяцев. "Путешествие в Рождество" пройдет в четвертый раз – с 16 декабря 2016 года по 15 января 2017 года.

Параллельно с ним второй год подряд будет идти фестиваль "Рождественский свет", который продлится до 19 февраля. Ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", которые будут работать ежедневно до трех часов ночи, посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.

На всех фестивальных площадках будут работать рождественские ярмарки, и звучать популярные рождественские и новогодние мелодии. В рамках фестиваля "Рождественский свет" лучшие художники по свету из России, Франции и Италии украсят центр Москвы необычными световыми инсталляциями.

