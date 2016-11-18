Форма поиска по сайту

18 ноября 2016, 19:51

Культура

Дед Мороз зажег огни на первой новогодней ели в столице

Фото: пресс-служба Дома Деда Мороза

Дед Мороз дал старт сезону зимних развлечений 18 ноября, в свой День рождения. Об этом сообщили в пресс-службе усадьбы Деда Мороза в Кузьминках. Он зажег огни на первой новогодней елке столицы.

В честь дня рождения зимнего волшебника организовали концерт и веселые игры. В празднике приняли участие ведущие детские коллективы, гостям представили спектакль ростовых кукол и барабанное шоу.

Сколько лет исполнилось Дед Морозу, точно неизвестно. Дату выбрали потому, что по легенде именно 18 ноября зима вступает в права в Великом Устюге. Этот город считается официальной резиденции российского Деда Мороза с 1999 года.

Как устроена работа Деда Мороза и Снегурочки, почему настоящая борода вызывает у детей больше доверия, чем искусственная – читайте в материале m24.ru.
фестивали и праздники

