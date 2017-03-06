Из Венеции в Москву: фильмы главного кинофестиваля Италии покажут в "Октябре"

10 фильмов, показанных в разных секциях 73-го Венецианского кинофестиваля

Дата: 9 – 14 марта.

Место: киноцентр "Октябрь" (Новый Арбат, 24).

Кадр из фильма "Летние дни" Габриэле Муччино. Фото предоставлено организаторами фестиваля

Ради чего идти: чтобы увидеть свежие фильмы итальянских режиссеров, тепло принятые зрителями и критиками последнего Венецианского киносмотра, но не вышедшие в широкий прокат в России. Это, например, "Уши" Алессандро Аронадио, "Запах женщины" Дино Ризи, "Летние дни" Габриэле Муччино, "Томмазо" Кима Росси Стюарта. Фильм "Эти дни" Джузеппе Пиччиони откроет фестиваль, а его автор пообщается со зрителями. Мартина Паренти и Массимо Д’Анольфи, авторы документального фильма "Удивительная спираль" также представят свой фильм, как и режиссер и актриса Кьяра Казелли. Она представит свой фильм "Молли Блум", которая вошла в программу короткого метра.

Что еще: вы можете выиграть билеты на открытие фестиваля и показ фильма "Эти дни" в наших социальных сетях: "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Подробности о фестивале и расписание показов – здесь.